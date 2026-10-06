Mladu misicu Anu ubio grom dok je češljala kosu

Misica Ana Beatriz Araužo Fereira (22) poginula je nakon što ju je udario grom u bizarnom incidentu dok je mirno češljala kosu svoje male rođake.

Do nesreće je došlo tokom porodičnog ručka u gradu Almas, a njen brat Cezar Augusto rekao je da se tragedija dogodila u djeliću sekunde.

Preminula je kasnije u bolnici, a porodica i lokalna zajednica oprostile su se od nje na sahrani u ponedjeljak.

Misica Ana Beatriz Araužo Fereira (22) poginula je nakon što ju je udario grom u bizarnom incidentu dok je mirno češljala kosu svoje male rođake.

Ana je bila u dvorištu svoje majke u Brazilu sa devojčicom kada je iznenada udario grom. Mlada majka hitno je prevezena u bolnicu u subotu, ali je, nažalost, kasnije tog dana preminula.

Tragedija se dogodila tokom porodičnog ručka

Do nesreće je došlo tokom porodičnog ručka u gradu Almas, a njen brat Cezar Augusto rekao je da se tragedija dogodila u deliću sekunde. Ana je studirala kako bi postala fizioterapeutkinja, a nedavno je proglašena za kraljicu rodea na sajmu ExpoAlmas u svom gradu. Njen brat kaže da je bila „stub porodice“.

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„Aninja je jedna od najlepših osoba koje sam upoznao u životu i takva će zauvijek ostati“, rekao je Cezar.

Njena kuma Marsela Batista opisala ju je kao „radosnu“ mladu ženu i „uzornu majku“, koja je bila potpuno posvećena svom petogodišnjem sinu.

„Uvijek je dolazila da provodi vikende sa majkom, brinula je o svojim sestrama, sređivala im kosu i spremala ukusnu hranu“, rekla je ona.

Savez poljoprivrednika Almasa, koji je Ani dodijelio titulu kraljice rodea, saopštio je da je ona predstavljala manifestaciju sa velikom radošću i ljubavlju prema lokalnoj tradiciji.

„Njen odlazak ostavlja ogromnu tugu kod svih koji su imali privilegiju da je poznaju“, naveli su iz saveza.

Sahranjena u ponedjeljak

Posljednji ispraćaj održan je u nedelju u porodičnoj kući, a Ana je sahranjena u ponedjeljak ujutru na gradskom groblju. Njena tragična smrt uslijedila je nakon još jednog iznenadnog odlaska mlade misice, prenosi Kurir.