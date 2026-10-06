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Užas u Rumuniji: Petoro tinejdžera optuženo za seksualno zlostavljanje maloljetnice

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06.10.2026 19:15

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Ужас у Румунији: Петоро тинејџера оптужено за сексуално злостављање малољетнице
Foto: Envato/travelarium

Petoro tinejdžera uzrasta od 15 do 18 godina nalazi se pod istragom zbog sumnje da su učestvovali u seksualnom nasilju nad 17-godišnjom djevojčicom u napuštenoj zgradi na području grada Plopeni u Rumuniji.

Policija je o slučaju obaviještena 25. septembra, kada su predstavnici jedne obrazovne ustanove u okrugu Prahova prijavili da je maloljetnica prethodnog dana bila žrtva seksualnog nasilja.

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Prema dosadašnjim rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da je 17-godišnja djevojka bila izložena prinudi i seksualnom nasilju od strane trojice mladića, dok su još dvojica bila prisutna tokom događaja, ali navodno nisu učestvovala u samom nasilju. Prema navodima pravosudnih izvora, djevojka i petorica osumnjičenih učenici su iste škole.

Policija je 1. oktobra sprovela šest pretresa u gradovima Baikoji i Slanik, kao i u opštini Dumbravešti, nakon čega je šest osoba privedeno na saslušanje.

Petorica tinejdžera, uzrasta od 15 do 18 godina, zadržana su 24 sata. Sud je 2. oktobra odredio pritvor jednom osumnjičenom, kućni pritvor u trajanju od 30 dana za još dvojicu, dok je protiv preostale dvojice određen nadzor policije u trajanju od 60 dana.

O slučaju je obaviještena i Generalna direkcija za socijalnu zaštitu i zaštitu djece, čiji su predstavnici učestvovali u postupku i pružili podršku maloljetnoj žrtvi.

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Istraga se nastavlja pod nadzorom nadležnog tužioca, u okviru krivičnog postupka zbog seksualnog nasilja nad maloljetnicom.

Ovaj slučaj umnogome podsjeća na skandal na američkom univerzitetu Kornel, gdje su pojedini studenti optuženi da su izvršili masovno silovanje nad javnosti nepoznatom djevojkom. Međutim, slučaj iz Rumunije je još jeziviji pošto su optuženi još mlađeg uzrasta od onih u SAD.

(Telegraf.rs)

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Rumunija

maloljetnici

seksualno nasilje

Silovanje

Grupno silovanje

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