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Skandal trese Njemačku: Policajka silovala kćerku svoje prijateljice

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06.10.2026 16:41

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полиција Њемачка
Foto: Pexel/ Radwan Menzer

Bivša njemačka policajka osuđena je na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog silovanja djevojčice (15), seksualnog zlostavljanja maloljetnice, nanošenja tjelesnih povreda i posjedovanja materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece.

Presudu je 6. oktobra izrekao sud u Traunštajnu. Optužena je u potpunosti priznala krivična djela koja joj se stavljaju na teret, prenosi "Di Cajt".

Slučaj je dospio u javnost nakon što je policajka optužena da je u avgustu 2025. godine silovala kćerku svoje prijateljice u toaletu restorana brze hrane. Djevojčica je tada imala 15 godina. Prije napada, optužena joj je, prema optužnici, poslala pornografsku poruku putem Vocapa.

Prema ranijim navodima iz istrage, djevojka je nakon napada bila u stanju šoka, a slučaj je izašao na vidjelo tek nekoliko nedjelja kasnije, kada je partnerka optužene stupila u kontakt sa tinejdžerkom.

U telefonu pronađeno oko 2.000 fajlova

Tokom istrage kod optužene je pronađen veliki broj datoteka sa materijalom seksualnog zlostavljanja djece. Njemački istražitelji naveli su da su među njima bile i snimke izuzetno brutalnog nasilja, dok su najmlađe žrtve na pojedinim materijalima, prema navodima tužilaštva, imale oko tri godine.

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Prema jednom od izvještaja, kod optužene je pronađeno oko 2.000 datoteka. Pored posjedovanja takvog materijala, teretila se i za njegovu distribuciju, kao i za druga krivična djela povezana sa pornografskim sadržajem.

Dogovor tužilaštva i odbrane

Na početku suđenja tužilaštvo i odbrana postigli su dogovor o kazni. U slučaju potpunog priznanja, predviđena je kazna između tri i tri i po godine zatvora. Optužena je priznala krivicu, a sud joj je na kraju izrekao tri godine i tri mjeseca zatvora.

Suđenje je najvećim dijelom održano iza zatvorenih vrata zbog zaštite privatnosti žrtve i drugih osjetljivih podataka.

Ranije bila pripadnica policije

Žena (55) ranije je radila u njemačkoj saveznoj policiji, a prema njemačkim medijima bila je povezana i sa elitnom jedinicom GSG 9. Iz službe je suspendovana nakon ranijih istraga, a u ovom slučaju se protiv nje vodio postupak zbog više krivičnih djela.

Trenutno se nalazi u pritvoru u Minhenu, u muškom dijelu zatvora. Njemački mediji navode da je optužena rođena kao muškarac i da danas živi kao žena. Sud je njene lične i medicinske podatke ograničio upravo zbog zaštite privatnosti.

Presudom u Traunštajnu slučaj je dobio sudski epilog, ali razmjere pronađenog materijala ostaju jedan od najtežih elemenata čitavog postupka, prenosi Informer.

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Njemačka

Zlostavljanje djece

Silovanje

presuda

Crna hronika

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