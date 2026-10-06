Ukradeno umjetničko djelo Salvadora Dalija

U toku noći je iz muzeja Centar savremene umjetnosti u Isoaru ukradeno umjetničko djelo vrijedno više miliona evra, sa masivnim bronzanim omotom koji je osmislio istaknuti španski slikar Salvador Dali, saopštila je policija.

Ukradeno djelo je "Knjiga Otkrovenja" Žozefa Forea - monumentalno umjetničko djelo ručno oslikanih stranica, teško oko 210 kilograma i nastalo između 1958. i 1961. godine uz doprinos istaknutih ličnosti umjetnosti i književnosti 20. vijeka, među kojima su Žan Kokto, Bernar Bufe i Žan Žiono.

Bronzani omot težak oko 150 kilograma, koji je osmislio Dali, ukrašen je zlatom, dragim kamenjem i rijetkim školjkama. Ova jedinstvena knjiga opisuje se kao jedna od najtežih i najskupljih na svijetu, a njena vrijednost procjenjuje se na nekoliko miliona evra.

Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo istragu.

Krađa u Isoaru posljednja je u nizu velikih pljački koje su pogodile francuske muzeje.

Među ukradenim vrijednostima i umjetninama u proteklih godinu dana ističu se četiri slike istaknutog impresioniste Ogista Renoara, osam predmeta kraljevskog nakita, oko 2.000 antičkih novčića od plemenitih metala, šest kilograma zlatnih grumenova, kao i 27 predmeta iz muzeja Lalik, procijenjenih na 4,5 miliona evra, prenosi Srna