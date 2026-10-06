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Lavrov: Rukovodstvo Alijanse uvjerilo Moskvu da ne sprema napad

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06.10.2026 13:10

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Rukovodstvo NATO saveza ranije je uvjerilo Moskvu da ne sprema napad na Rusiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Odmah su počeli da nas uvjeravaju, Mark Rute, generalni sekretar NATO-a, i Metju Vitaker, predstavnik SAD u Briselu pri NATO-u. Počeli su da nas uvjeravaju da NATO ne planira da napadne Rusiju i da ne može to da uradi", rekao je Lavrov novinarima.

Moskva sve sluša i drži oči otvorene, dodao je Lavrov.

"Bavimo se zadacima koje je postavio predsjednik Rusije Vladimir Putin u okviru specijalne vojne operacije da bismo spriječili bilo kakve prijetnje Rusiji od naših zapadnih susjeda", rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije podsjetio je da je Putin jasno rekao kakav će biti odgovor ako Kalinjingradska oblast ili bilo koja druga regija Rusije bude napadnuta, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

NATO

Mark Rute

Sjedinjene Američke Države

Rusija

Moskva

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