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Sutra sunčano i toplo, ali stiže promjena

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06.10.2026 14:09

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali će uticaj anticiklonalnog grebena postepeno slabiti, dok će jačati uticaj prednje strane ciklonske doline sa sjevera Evrope, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti vedro i svježe, na istoku i hladno. Oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Biće toplo, sa maksimalnom temperaturom od 23 do 28 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 19 stepeni.

Jutarnja temperatura kretaće se od tri stepena na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14 stepeni, dok se u višim predjelima na istoku očekuje i mraz, uz temperaturu do minus jedan stepen.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab i promjenljiv, ili sjeveroistočni. Poslijepodne će na zapadu početi da duva jugo, koji će prema noći jačati i biti umjeren do jak.

U ostalim predjelima duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar.

Pad pritiska i jačanje juga ukazuju na postepenu promjenu vremenskih prilika u narednom periodu.

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