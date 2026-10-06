Uspostavljen saobraćaj preko Rače

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ponovo je uspostavljen saobraćaj preko graničnog prelaza Rača-Sremska Rača, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja kamiona koji je izgorio na mostu preko rijeke Save, stečeni su uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog graničnog prelaza, navodi se u saopštenju.
Saobraćaj za sve kategorije vozila sada se odvija redovno, a vozačima se preporučuje korištenje i ovog putnog pravca.
Granični prelaz Rača bio je u potpunosti zatvoren zbog čišćenja puta nakon požara na kamionu, a vozila su preusmjeravana na alternativne granične prelaze Pavlovića most i Šepak.
Kamion, koji je prevozio aluminijumske ljestve iz BiH za Rumuniju, zapalio se sinoć iz nepoznatih razloga i potpuno izgorio na putu na Rači između dva granična prelaza, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
Najčitanije
17
10
17
02
17
01
16
52
16
41
Trenutno na programu