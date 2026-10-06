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Uspostavljen saobraćaj preko Rače

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06.10.2026 13:45

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Поново је успостављен саобраћај преко граничног прелаза Рача-Сремска Рача, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ.
Foto: AMSRS

Ponovo je uspostavljen saobraćaj preko graničnog prelaza Rača-Sremska Rača, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja kamiona koji je izgorio na mostu preko rijeke Save, stečeni su uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog graničnog prelaza, navodi se u saopštenju.

Saobraćaj za sve kategorije vozila sada se odvija redovno, a vozačima se preporučuje korištenje i ovog putnog pravca.

Granični prelaz Rača bio je u potpunosti zatvoren zbog čišćenja puta nakon požara na kamionu, a vozila su preusmjeravana na alternativne granične prelaze Pavlovića most i Šepak.

Kamion, koji je prevozio aluminijumske ljestve iz BiH za Rumuniju, zapalio se sinoć iz nepoznatih razloga i potpuno izgorio na putu na Rači između dva granična prelaza, prenosi Srna.

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Auto-moto savez Republike Srpske

Rača

Rača dva – Sremska Rača dva

saobraćaj

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