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Prevrnuo se šleper, više od 500 gajbi piva zatrpalo put!

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06.10.2026 14:45

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Преврнуо се шлепер, гајбе на путу
Foto: Instagram/rina.rs/printscreen

U mjestu Brđani kod Gornjeg Milanovca došlo je do saobraćajne nezgode kada se, pod još neutvrđenim okolnostima, šleper prevrnuo, a roba koju je prevozio rasula se po putu.

Više od 500 gajbi ispalo je iz prikolice i završilo na kolovozu, a prizor rasutog tereta privukao je pažnju brojnih mještana i vozača.

„Čuo se snažan udarac, a kada smo izašli napolje, vidjeli smo prevrnuti šleper i gajbe rasute svuda po putu. Najvažnije je da, koliko znamo, niko nije povrijeđen“, kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Prema prvim informacijama, u nezgodi nema povrijeđenih.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije koji regulišu saobraćaj, dok će uzrok prevrtanja šlepera biti poznat nakon uviđaja, prenosi Telegraf

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Tagovi :

Šleper

Kamion

gajbe piva

Saobraćajna nesreća

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