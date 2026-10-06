Prevrnuo se šleper, više od 500 gajbi piva zatrpalo put!

U mjestu Brđani kod Gornjeg Milanovca došlo je do saobraćajne nezgode kada se, pod još neutvrđenim okolnostima, šleper prevrnuo, a roba koju je prevozio rasula se po putu.

Više od 500 gajbi ispalo je iz prikolice i završilo na kolovozu, a prizor rasutog tereta privukao je pažnju brojnih mještana i vozača.

„Čuo se snažan udarac, a kada smo izašli napolje, vidjeli smo prevrnuti šleper i gajbe rasute svuda po putu. Najvažnije je da, koliko znamo, niko nije povrijeđen“, kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Prema prvim informacijama, u nezgodi nema povrijeđenih.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije koji regulišu saobraćaj, dok će uzrok prevrtanja šlepera biti poznat nakon uviđaja, prenosi Telegraf