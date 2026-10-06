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Ebola se proširila i na Keniju, preminuo zaraženi muškarac

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06.10.2026 15:49

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Prvi slučaj ebole zabilježen je u Keniji, a zaraženi muškarac, inače kenijski državljanin, nedavno je doputovao u Najrobi iz Demokratske Republike Kongo

To je danas saopštio kenijski ministar zdravlja Aden Duale.

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Pacijent je u međuvremenu preminuo, a zdravstvene službe do sada su identifikovale 28 njegovih kontakata, među kojima su članovi porodice i zdravstveni radnici, rekao je Duale na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Zaraženi stigao iz Konga

Kenijske vlasti sada pokušavaju da utvrde sve kontakte preminulog pacijenta kako bi sprečile eventualno dalje širenje bolesti.

Slučaj je registrovan u trenutku kada se Demokratska Republika Kongo suočava sa najvećom epidemijom ebole, koja je zvanično proglašena sredinom maja, iako je počela nekoliko meseci ranije.

U toj centralnoafričkoj zemlji do sada je zabeleženo više od 8.000 slučajeva, dok je broj preminulih premašio 4.000, piše Blic.

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Epidemija se ranije proširila i na Ugandu.

Ta zemlja prijavila je ukupno 20 slučajeva ebole i dva smrtna ishoda, ali je Svjetska zdravstvena organizacija u avgustu saopštila da je bolest u Ugandi iskorenjena.

Sada je prvi slučaj potvrđen i u Keniji, nakon što je zaraženi državljanin te zemlje doputovao iz Demokratske Republike Kongo.

Kako se prenosi ebola?

Ebola se širi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih osoba.

Bolest može da izazove visoku temperaturu, povraćanje i dijareju, dok u najtežim slučajevima može doći do unutrašnjeg i spoljašnjeg krvarenja.

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Kenijske zdravstvene službe sada prate identifikovane kontakte pacijenta i preduzimaju mjere kako bi se utvrdilo da li je još neko bio izložen virusu.

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Tagovi :

ebola

Ebola virus

Kenija

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