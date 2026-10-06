"U Srpskoj pobijedile političke snage koje se zalažu za strateško partnerstvo sa Rusijom"

Autor:ATV redakcija
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Iz Ambasade Rusije u BiH Srni je rečeno da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva sa Ruskom Federacijom.
"Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu", navode iz ovog diplomatskog predstavništva.
Dodali su da su spremni za realističku, pragmatičnu i uzajamno korisnu saradnju sa onima koji gledaju Rusiju kao značajan faktor u procesu realizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, te kao zemlju koja igra važnu ulogu u osiguranju bezbjednosti i saradnje na Balkanu i u Evropi.
Iz ruske Ambasade navode da su se i prije objave zvaničnih rezultata izbora pokazale određene tendencije.
"Prema našem mišljenju, može se govoriti o pobjedi stranaka s nacionalnom orijentacijom, njihovoj širokoj zastupljenosti u organima vlasti BiH, entiteta i na lokalnom nivou", naveli su iz Ambasade Rusije u BiH.
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