"U Srpskoj pobijedile političke snage koje se zalažu za strateško partnerstvo sa Rusijom"

Iz Ambasade Rusije u BiH Srni je rečeno da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva sa Ruskom Federacijom.

"Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu", navode iz ovog diplomatskog predstavništva.

Dodali su da su spremni za realističku, pragmatičnu i uzajamno korisnu saradnju sa onima koji gledaju Rusiju kao značajan faktor u procesu realizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, te kao zemlju koja igra važnu ulogu u osiguranju bezbjednosti i saradnje na Balkanu i u Evropi.

Iz ruske Ambasade navode da su se i prije objave zvaničnih rezultata izbora pokazale određene tendencije.

"Prema našem mišljenju, može se govoriti o pobjedi stranaka s nacionalnom orijentacijom, njihovoj širokoj zastupljenosti u organima vlasti BiH, entiteta i na lokalnom nivou", naveli su iz Ambasade Rusije u BiH.