Logo

Harald Vilimski čestitao Dodiku pobjedu na izborima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
06.10.2026 13:01

Komentari:

0
Харалд Вилимски честитао Додику побједу на изборима
Foto: ATV

Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski čestitao je u objavi na na društvenoj mreži Iks, predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na izborima u BiH održanim u nedjelju, 4. oktobra.

"Čestitam, dragi prijatelju", napisao je Vilimski na srpskom, dodajući na njemačkom da "u demokratijama narod odlučuje".

Vilimski, koji je i potpredsjednik parlamentarne grupe "Patriote za Evropu", javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, kao i Kristijana Šmita.

Njihove pozicije poklapale su se po pitanjima suvereniteta, antiglobalističkih stavova i podrške američkom predsjedniku Donaldu Trampu i predsjedniku mađarske stranke Fides i bivšem premijeru Viktoru Orbanu.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Milorad Dodik

SNSD

Savo Minić

Željka Cvijanović

Komentari (0)

Pročitajte više

Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

4 h

0
социолог Владимир Васић изјава за АТВ

Republika Srpska

"Izbori pokazali superiornost SNSD-a i rasulo opozicije"

4 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

SNSD za Narodnu skupštinu Srpske osvojio 126.995 glasova više od PSS-a

4 h

0
Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу

Republika Srpska

Minić vodi 56.137 glasova u odnosu na Blanušu

4 h

1

Više iz rubrike

Траже се Јелена Тривић и Игор Црнадак: Мук након дебакла

Republika Srpska

Traže se Jelena Trivić i Igor Crnadak: Muk nakon debakla

1 h

9
Међународни луксузни туристички воз Мађарских државних жељезница саобраћао је инфраструктуром "Жељезница Републике Српске" током пропутовања од Венеције до Инстанбула, саопштено је из предузећа "Жељезнице Републике Српске".

Republika Srpska

Međunarodni luksuzni voz saobraćao kroz Republiku Srpsku, evo kako izgleda

1 h

0
Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

4 h

0
социолог Владимир Васић изјава за АТВ

Republika Srpska

"Izbori pokazali superiornost SNSD-a i rasulo opozicije"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

45

Uspostavljen saobraćaj preko Rače

13

41

Obustava primjene vakcine protiv tuberkuloze u Srpskoj

13

37

Ukradeno umjetničko djelo Salvadora Dalija

13

24

U FBiH privremeno obustavljena primjena vakcine protiv tuberkuloze

13

20

Uhapšen Zvorničanin: Tukao majku jer je odbila da plati njegovu kaznu!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima