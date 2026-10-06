Harald Vilimski čestitao Dodiku pobjedu na izborima

Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski čestitao je u objavi na na društvenoj mreži Iks, predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na izborima u BiH održanim u nedjelju, 4. oktobra.

"Čestitam, dragi prijatelju", napisao je Vilimski na srpskom, dodajući na njemačkom da "u demokratijama narod odlučuje".

Vilimski, koji je i potpredsjednik parlamentarne grupe "Patriote za Evropu", javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, kao i Kristijana Šmita.

Čestitam dragi prijatelju @MiloradDodik. In Demokratien entscheidet das Volk. #PATRIOTS — Harald Vilimsky (@vilimsky) October 6, 2026

Njihove pozicije poklapale su se po pitanjima suvereniteta, antiglobalističkih stavova i podrške američkom predsjedniku Donaldu Trampu i predsjedniku mađarske stranke Fides i bivšem premijeru Viktoru Orbanu.