Međunarodni luksuzni voz saobraćao kroz Republiku Srpsku, evo kako izgleda

Autor:ATV redakcija
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Međunarodni luksuzni turistički voz Mađarskih državnih željeznica saobraćao je infrastrukturom "Željeznica Republike Srpske" tokom proputovanja od Venecije do Istanbula, saopšteno je iz preduzeća "Željeznice Republike Srpske".
Kompozicija od 14 kola sa stotinjak putnika prošla je sinoć od Dobrljina preko Novog Grada, Prijedora i Banjaluke.
U jutarnjim časovima kompozicija je stigla do Doboja, odakle je nastavila trasom Sarajevo, Beograd, Skoplje, Sofija, Plovdiv do Istanbula.
Iz preduzeća "Željeznice Republike Srpske" kažu da su zadovoljni su što su, zajedno sa "Hrvatskim željeznicama" i "Željeznicama Federacije BiH" ponovo uvrštene na evropsku mapu atraktivnih željezničkih turističkih ruta.
Iz ovog preduzeća ističu da su ovakve saradnje i međunarodne vožnje prilika da "Željeznice Srpske" pokažu spremnost infrastrukture, kao i profesionalan pristup izvršnog osoblja u prihvatanju specifičnih kompozicija i ispunjavanju visokih standarda međunarodnih operatera, prenosi Srna.
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