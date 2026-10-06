"Izbori pokazali superiornost SNSD-a i rasulo opozicije"

Sociolog Vladimir Vasić izjavio je da je na opštim izborima u BiH SNSD pokazao apsolutnu superiornost organizovanog sistema nad političkom stihijom, dok je nasuprot tome devastirajući lom opozicionog bloka plod, prvenstveno njihove sopstvene, unutrašnje ideološke i organizacione atrofije.

"Ovakva konstelacija snaga radikalno smanjuje prostor za unutrašnje preglasavanje. Time se vraća fokus na zaštitu entitetskih interesa i izvornog Dejtonskog sporazuma sa pozicije realne, institucionalne moći", ocijenio je Vasić.

On navodi da će unutrašnje konsolidovanje vlasti i uklanjanje svih unutrašnjih kočnica imati direktne spoljnopolitičke refleksije, prije svega, kroz izgradnju znatno jače i stabilnije pozicije za Republiku Srpsku u Predsjedništvu BiH.

Vasić smatra da dobijanje nesporno legitimnog i institucionalno podržanog predstavnika omogućava Republici Srpskoj čvršću, ofanzivniju i diplomatski agresivniju poziciju u Sarajevu.

On ukazuje da je, opozicija, sa druge strane, iznova pokazala da ne razumije dubinske društvene procese, ostavši zarobljena u reaktivnom, hermetičkom diskursu, jer godinama pokušava da izgradi sopstveni identitet isključivo kroz negaciju vlasti i moralisanje, bez ponuđene alternativne društvene vizije.

"Organizaciono impotentni, pojedini lideri opozicije, međusobno sujetama isparčani i politički dezorijentisani, doveli su do raspada opozicionih entiteta pod pritiskom sopstvene nesposobnosti da formulišu platformu koja mobiliše, umjesto što sumorno deprimira", ocjenjuje Vasić za Srnu

Vasić kaže da su protekli opšti izbori u BiH potvrdili potpuno betonsko učvršćivanje dominantne vladajuće matrice i totalnu anihilaciju opozicionog tkiva.

On napominje da izbori nisu bili tek rutinsko prebrojavanje glasova ili festival demokratije, već pokazna vježba dubinskog sistemskog reformatiranja izbornog procesa, ideološkog rasula opozicije i opasnog, gotovo terminalnog pražnjenja političkog prostora od bilo kakve dugoročne društvene vizije.

"Uvođenje novih tehnologija biometrijske identifikacije, otisaka prstiju i optičkih skenera najavljivano je kao definitivni trijumf transparentnosti. Međutim, ponovo se pokazala nespremnost čelnika Centralne izborne komisije BiH, kad skeneri utihnu. Nove tehnologije su pomogle da glasaju isključivo živi, ali nisu donijele promjenu, već su samo digitalno verifikovale postojeće odnose moći", rekao je Vasić.

On upozorava da je najsimptomatičniji, najporazniji i suštinski najopasniji pokazatelj ovog izbornog procesa mala izlaznost, jer su apstinenti i zvanično postali ubjedljivo najveća "politička grupacija" u ovom društvu.

"Dok vladajući aparat savršeno koristi nove tehnologije za zatvaranje svih sistemskih pukotina i jačanje spoljnih pozicija Republike Srpske, najveći generator buduće krize ostaje zastrašujuća činjenica da je ogromna, mučaljiva i politički apatična većina odlučila da u sopstvenoj zemlji više uopšte ne učestvuje", kategoričan je Vasić.