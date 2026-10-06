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"Osobe od povjerenja": Kako su prošli nosioci kompenzacionih lista?

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06.10.2026 08:50

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"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?
Foto: ATV

Na kompenzacionim listama u Republici Srpskoj prvo mjesto u velikoj mjeri zauzimali su predsjednici stranaka. Druge stranke na vrh liste postavljale su zaslužne pojedince.

Najviše nosilaca kompenzacionih lista nalazi se u Izbornoj jedinici 3. Predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović koji je na ovim izborima izašao u koaliciji sa Socijalističkom partijom Petra Đokića bio je nosilac kompenzacione liste. U Izbornoj jedinici 3 Čubrilović je osvojio 998 glasova.

Na prošlim izborima Čubrilović je osvojio 3.590 glasova.

Čovjek od povjerenja za PSS Draška Stanivukovića je Veljko Borovina. Prvi na kompenzacionoj listi Draška Stanivukovića osvojio je 366 glasova. S obzirom na rezultat PSS-a, Borovina će gotovo izvjesno preuzeti mandat narodnog poslanika, sa vjerovatno najmanje osvojenih glasova u Skupštini.

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I Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske bio je nosilac kompenzacione liste. Stevandić je sa svojom strankom samostalno izašao na izbore, a osvojio je 3.557. Na prošlim izborima Stevandić je osvojio 400 glasova više.

Dosadašnji šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica osvojio je 980 glasova, ali je nosilac kompenzacione liste za NSRS SNSD-a. S obzirom na odličan rezultat SNSD-a, Mazalici je zagarantovano mjesto u skupštinskim klupama.

Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić ostala je ispod cenzusa sa svojom strankom. Prvo mjesto na kompenzacionoj listi nije pomoglo Trivićki koja u čitavoj Izbornoj jedinici 3 ima 1.524 glasova. Njen kolega, i drugi na kompenzaciji Radislav Dončić, osvojio je 527 glasova, dok je na prošlim izborima u bojama PDP-a uspio da osvoji direktan mandat u Izbornoj jedinici 2.

U skupštinske klupe bi ponovo mogla i Sonja Karadžić Jovičević. Ona je i prethodni izborni ciklus bila na kompenzaciji, ali ove godine je umjesto drugog, na prvom mjestu liste. Prošli izborni ciklus SDS nije imao nijedan kompenzacioni mandat, ali ove godine bi upravo Jovičević mogla ponovo u skupštinske klupe ispred SDS-a. U svojoj izbornoj jedinici osvojila je 715 glasova.

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Prvi na kompenzacionoj listi bio je i predsjednik Volje naroda Srpske Vlado Đajić. U Izbornoj jedinici 3 Đajić je osvojio 2.501 glasova. Na prošlim izborima kao nosilac liste SNSD-a Đajić je osvojio 29.000 glasova.

Tu je i Goran Selak. Nosilac kompenzacione liste i predsjednik SPS-a popravio je izborni rezultat u odnosu na prošli ciklus. Tada je osvojio 2.973 glasa, dok je ove godine u IJ 3 dobio 3.881.

Iako je najavljivao promjene na listama zbog čega je postradao Milan Savanović zbog Igora Crnatka, Nebojša Vukanović je na kompenzacionim listama zadržao najbliže saradnike - Zagorku Grahovac i Đorđa Vučinića.

Ove godine će Vučinić osvojiti direktan mandat, jer na listi nije bilo Nebojše Vukanovića. Zagorka Grahovac, iako je pala u odnosu na prošle izbore, sa 874 glasa ponovo bi mogla u skupštinske klupe.

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