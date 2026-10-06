Nedjelja djeteta: Novčana podrška za djecu i porodice širom Srpske

Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske najavio je da će danas, povodom Nedjelje djeteta, isplatiti novčanu podršku za 182 djece pod starateljstvom iz 133 porodice i za 117 djece iz 36 porodica sa troje i više djece sa smetnjama u razvoju.

Novčana podrška obezbijeđena je i za tri porodice sa novorođenim trojkama u periodu od prošlogodišnje do ove Nedjelje djeteta, a to su porodice u Prijedoru, Šipovu i Višegradu.

Robne nagrade dobiće učenici čiji su likovni radovi osvojili prva tri mjesta u izradi idejnog rješenja plakata Nedjelje djeteta, a obezbijeđeni su i paketići za djecu iz Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjaluci.

Iz Fonda ističu da je obilježavanje Nedjelje djeteta prilika da se podsjeti da svako dijete ima pravo na ljubav, sigurnost, zaštitu, obrazovanje, igru, zdrav razvoj i jednake mogućnosti za odrastanje.

"Briga o djeci nije samo obaveza porodice i institucija, već zajednička odgovornost cijelog društva", navodi se u saopštenju.

Nedjelja djeteta obilježava se od 5. do 11. oktobra pod sloganom "Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete", prenosi Srna.