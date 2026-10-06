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Traže se Jelena Trivić i Igor Crnadak: Muk nakon debakla

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06.10.2026 12:31

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Траже се Јелена Тривић и Игор Црнадак: Мук након дебакла
Foto: Facebook, ATV

Narodni front Jelene Trivić i PDP Igora Crnatka jedni su od rijetkih na političkoj sceni u čitavoj BiH koji se još uvijek nisu oglasili nakon izbornog debakla.

Trivić koja je pretendovala u skupštinu NSRS ne samo da je doživjela potpuni debakl kao predsjednica jedne političke organizacije, nego su sa scene nestali u političari koji su napustili partije koje su im omogućile mandat u 11. sazivu NSRS. Radislav Dončić je u Skupštinu ušao sa preko 2.000 glasova kao kandidat PDP-a, a kao kandidat Narodnog fronta skupio je tek 500 glasova.

Podbacio je i Željko Dubravac kojeg je DNS počastio kompenzacionim mandatom, a pokušaj kandidature ispred Narodnog fronta za PDPS BiH je završio neslavno. Niko od pomenutih još uvijek se nije oglasio.

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Stranka predvođena Jelenom Trivić ostvarila je nekakav uspjeh na lokalnim izborima u Banjaluci, ali dvije godine kasnije na istom mjestu jedva da su uspjeli da pređu cenzus.

Nakon kompenzacione liste PDP-a, Igora Crnatka i njegovu novu stranku PDP Republike Srpske ovaj put je pogurao Nebojša Vukanović. Lider Liste za pravdu i red žrtvovao je svoje funkcionere u Banjaluci da bi poslaničko mjesto u NSRS ustupio Igoru Crnatku.

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Crnadak je i u ovom izbornom ciklusu sačuvao svoje biračko tijelo koje mu donosi oko 3.000 glasova, ali bez podrške Vukanovićeve organizacije bio bi daleko ispod cenzusa. Kako je bio nosilac liste Za pravdu i red-PDP, Crnadak će ponovo u Skupštinu, a drugoplasirani na listi Saša Lazić ispred Liste za pravdu i red mogao bi da ostane bez mandata.

Ni Crnadak se još uvijek ne oglašava. On je jedan od opozicionara koji je gušio javnost anketama u kojima se predviđa enormna prednost za opoziciju, kao i potpuni poraz SNSD-a. Skeneri su, za Crnatka, bili imperativ i prekretnica koja će donijeti opoziciji dugo očekivanu pobjedu. Sve što se moglo čuti od novog-starog poslanika su ankete, izborne tehnologije i sporazum u 10 tačaka.

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Jedina stvar za koju se ispostavilo da je Crnadak bio u pravu je poruka da nakon ovih izbora ništa neće biti isto. Što je djelimično tačno. SDS više nije najmoćnija opoziciona partija, Lista za pravdu i red je doživjela totalni debakl, a SNSD je osvojio istorijski najveći broj mandata.

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Jelena Trivić

Narodni front

Rezultati izbora 2026

Igor Crnadak

PDP Republike Srpske

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