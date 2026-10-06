Uhapšen Zvorničanin: Tukao majku jer je odbila da plati njegovu kaznu!?

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za A.E. iz Zvornika zbog nasilja nad svojom majkom, koju je davio, te tukao rukama i nogama.

U OJT Bijeljina navode da se A.E. na teret stavlja krivično djelo nasilje u porodici.

”Postoji osnovana sumnja da je A.E. 4. oktobra u mjestu Čelopek kod Zvornika u porodičnoj kući ugrozio tjelesni integritet svoje majke kojoj je prišao i objema rukama uhvatio za vrat i stezao je, usljed čega je izgubila dah i otežano disala, nakon čega ju je pustio”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Dodaju da je A.E. majku napao i krajem septembra kada ju je moliko da plati njegovu prekršajnu kaznu, što je ona odbila.

”Postoji sumnja da je tada prišao majci, udario je rukama, a potom nogom, te je odgurnuo usljed čega je zadobila tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će boravkom na slobodi A.E. ometati postupak uništavanjem dokaza i uticajem na svjedoke, ali i zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće Osnovni sud u Zvorniku.