Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:0
Nikola K. (37) iz Prijedora uhapšen je na osnovu međunarodne potjernice koja je za njim raspisana zbog više krivičnih djela.
Bjegunca su, nakon dvije godine skrivanja, pronašli i uhapsili policijskih službenici PU Prijedor.
”Uhapšen je N.K. iz Prijedora za kojim je NCB Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu potjernicu. Za njim su raspisane i tri potjernice osnovnih sudova u Gradišci i Prijedoru i raspis o traganju PS Srbac. Nakon hapšenja N.K. je predat u nadležnost sudske policije u Prijedoru”, saopštila je PU Prijedor.
Kako saznaje ATV bjegunac se potražuje zbog krivičnog djela prevare, prevare u privrednom poslovanju, krađe, te krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
45
13
41
13
37
13
24
13
20
Trenutno na programu