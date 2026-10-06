Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola

Nikola K. (37) iz Prijedora uhapšen je na osnovu međunarodne potjernice koja je za njim raspisana zbog više krivičnih djela.

Bjegunca su, nakon dvije godine skrivanja, pronašli i uhapsili policijskih službenici PU Prijedor.

”Uhapšen je N.K. iz Prijedora za kojim je NCB Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu potjernicu. Za njim su raspisane i tri potjernice osnovnih sudova u Gradišci i Prijedoru i raspis o traganju PS Srbac. Nakon hapšenja N.K. je predat u nadležnost sudske policije u Prijedoru”, saopštila je PU Prijedor.

Kako saznaje ATV bjegunac se potražuje zbog krivičnog djela prevare, prevare u privrednom poslovanju, krađe, te krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje.