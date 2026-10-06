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Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola

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06.10.2026 12:14

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лисице на рукама
Foto: ATV

Nikola K. (37) iz Prijedora uhapšen je na osnovu međunarodne potjernice koja je za njim raspisana zbog više krivičnih djela.

Bjegunca su, nakon dvije godine skrivanja, pronašli i uhapsili policijskih službenici PU Prijedor.

”Uhapšen je N.K. iz Prijedora za kojim je NCB Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu potjernicu. Za njim su raspisane i tri potjernice osnovnih sudova u Gradišci i Prijedoru i raspis o traganju PS Srbac. Nakon hapšenja N.K. je predat u nadležnost sudske policije u Prijedoru”, saopštila je PU Prijedor.

Kako saznaje ATV bjegunac se potražuje zbog krivičnog djela prevare, prevare u privrednom poslovanju, krađe, te krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje.

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Tagovi :

Međunarodna potjernica

hapšenje

Bjegunac

Interpolova potjernica

Prijedor

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