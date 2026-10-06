Sudar kamiona i auta u Šipovu, jedno lice primljeno na UKC Srpske

Autor:ATV redakcija
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Na raskrsnici ulica Karađorđeva, Rade Marjanca i Srpskih boraca u Šipovu juče je, oko 6.50 časova, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno vozilo „MAN“ i putnički automobil „Fiat“.
Teretnim vozilom upravljalo je lice B.S. iz Ribnika, dok je za volanom „Fiata“ bilo lice M.M. iz Šipova.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede zadobilo je lice M.M, koje je upućeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Šipovo, a rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku, saopštili su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
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