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Sudar kamiona i auta u Šipovu, jedno lice primljeno na UKC Srpske

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06.10.2026 09:17

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ротација ротације трептачи полиција возило
Foto: ATV

Na raskrsnici ulica Karađorđeva, Rade Marjanca i Srpskih boraca u Šipovu juče je, oko 6.50 časova, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno vozilo „MAN“ i putnički automobil „Fiat“.

Teretnim vozilom upravljalo je lice B.S. iz Ribnika, dok je za volanom „Fiata“ bilo lice M.M. iz Šipova.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede zadobilo je lice M.M, koje je upućeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Šipovo, a rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku, saopštili su iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

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Tagovi :

Kamion

sudar

Šipovo

PU Mrkonjić Grad

Policija

UKC Republike Srpske

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