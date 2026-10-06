Saobraćajna nezgoda u Banjaluci, automobil udario biciklistu

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je došlo da saobraćajne nezgode u Banjaluci gdje je automobil udario biciklistu.
Nezgoda se dogodila iz pravca Kočićevog vijenca na raskrsnici prema Zelenom mostu.
Hitna pomoć je odvezla povrijeđenog biciklistu. Uviđaj je u toku.
Saobraćaj u ovom dijelu grada se odvija usporeno, prenosi RTRS
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