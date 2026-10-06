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Saobraćajna nezgoda u Banjaluci, automobil udario biciklistu

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06.10.2026 09:25

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У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.
Foto: RTRS

U Banjaluci je došlo da saobraćajne nezgode u Banjaluci gdje je automobil udario biciklistu.

Nezgoda se dogodila iz pravca Kočićevog vijenca na raskrsnici prema Zelenom mostu.

Hitna pomoć je odvezla povrijeđenog biciklistu. Uviđaj je u toku.

Saobraćaj u ovom dijelu grada se odvija usporeno, prenosi RTRS

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Tagovi :

Banja Luka

Kočićev vijenac

Saobraćajna nesreća

Hitna pomoć

automobil udario biciklistu

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