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Britanija prijeti protjerivanjem izraelskih diplomata

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06.10.2026 10:07

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Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

Velika Britanija bi mogla protjerati izraelske diplomate ukoliko Izrael ove sedmice sprovede nalog o zatvaranju britanskog Konzulata u istočnom Jerusalimu, rekla su četiri izvora upoznata sa situacijom.

Rok od 30 dana koji je Velikoj Britaniji dat za zatvaranje Konzulata ističe u četvrtak, 8. oktobra, što će se odraziti na oko 30 britanskih diplomata koji rade u tom diplomatskom predstavništvu, rekli su izvori.

Ukoliko Konzulat bude zatvoren, navode izvori, Velika Britanija će vjerovatno odgovoriti protjerivanjem približno istog broja izraelskih diplomata iz Ambasade Izraela u Londonu.

Nakon što je Velika Britanija objavila sankcije, izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar optužio je London za miješanje u opšte izbore u Izraelu.

Izrael je 8. septembra naredio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori Konzulat u istočnom Jerusalimu i povuče svoje diplomate iz tog grada, nakon što je Velika Britanija saopštila da će zabraniti trgovinu robom proizvedenom u izraelskim naseljima na Zapadnoj obali, prenosi Srna.

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Tagovi :

Velika Britanija

Izrael

Jerusalim

protjerivanje

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