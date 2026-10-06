"Sedmorica braće": Profesori povukli radikalni potez zbog slučaja navodnog silovanja

Članovi Senata fakulteta Univerziteta Kornel podnijeli su rezoluciju o izglasavanju nepovjerenja univerzitetskoj administraciji zbog načina na koji se nosila sa slučajem navodnog grupnog silovanja na kampusu 2024. godine.

Veliki broj studenata okupio se na kampusu u znak protesta pozivajući na reformu i odgovornost.

Rezolucija je podneta univerzitetskom fakultetskom odboru u ponedjeljak uveče, prema rečima Pola Ortiza, profesora istorije rada na Kornelu, koji je takođe član Fakultetskog senata.

"Grupa će razmotriti rezoluciju i ona će biti stavljena na dnevni red Fakultetskog senata za sednicu Senata 14. oktobra", rekao je Ortiz.

Glasanje o nepovjerenju, koje ima za cilj da pokaže da je grupa izgubila povjerenje u vođu ili administraciju, bio bi znak ozbiljnog nezadovoljstva i izvršio bi pritisak na univerzitetsko rukovodstvo da preduzme akciju.

"Fakultetu su se obratile stotine studenata, bivših studenata i osoblja koji zahtevaju da nešto preduzmemo", rekao je Ortiz za CNN.

Frustracije administracijom jasno su izražene u ponedjeljak uveče tokom skupa na kampusu, gdje su studenti i članovi zajednice skandirali "sramota" i "ostavka", izražavajući otvoreni bes prema zvaničnicima za koje vjeruju da su izneverili ženu poznatu kao Džejn Dou (ine koje se u SAD koristi za NN osobu ženskog pola) kada je prvi put podnijela prijavu policiji u kampusu 2024. godine.

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Ona tvrdi da su je u oktobru 2024. godine članovi bratstva Chi Phi seksualno napali nakon što su je, prema njenoj tužbi, izložili alkoholu i drogama. Više muškaraca koji su navedeni kao tuženi negirali su krivicu.

Neke grupe takođe planiraju da organizuju sedmočasovni protest u sredu u znak solidarnosti sa nepoznatom osobom, ako je suditi po fotografijama koji se dijele na društvenim mrežama za događaj.

Tužba koju je Dou podnijela prošlog mjeseca protiv univerziteta, bratstva Či Fi, sedam članova bratstva i drugih tvrdi da škola nije uspjela da je zaštiti i adekvatno kazni optužene studente. Posljedice koje su uslijedile pokrenule su pitanja o tome kako je sprovedena istraga policije, kako je okružni tužilac doneo odluku da ne podigne optužnicu i da li su interna istraga škole i naredne mjere otišle dovoljno daleko.

Ovaj potez dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Kornela, Majkl Kotlikof, objavio vidio saopštenje u kojem obećava dalju provjeru i odgovore zajednici, rekavši da Doova navodna iskustva pokreću "srceparajuća i uznemirujuća pitanja o seksualnom napadu, dehumanizaciji i aspektima kulture zabava, alkohola i upotrebe droga".

Kotlikof je rekao da podržava odluku guvernera da krivičnu istragu preda državnom tužiocu Njujorka i pozdravlja nezavisnu reviziju Kornelovog postupanja u slučaju iz 2024. godine od strane spoljne advokatske firme.

Do sada je približno 40 senatora izrazilo podršku rezoluciji o izglasavanju nepovjerenja univerzitetskoj administraciji, rekao je Ortiz za CNN. Senat funkcioniše kao glavno zakonodavno savjetodavno i reviziono tijelo koje predstavlja univerzitetski fakultet i ima preko 75 članova sa pravom glasa. Ortiz, koji predaje na Kornelu od jeseni 2024. godine, rekao je da su članovima fakulteta obraćali studenti koji su dijelili svoja iskustva seksualnog napada.

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"Umorni smo od seksualnih napada koji su se dogodili našim studentima. Umorni smo od neaktivnosti administracije po ovom pitanju, i ne samo naši sadašnji studenti, već i bivši studenti, alumni koji su zapravo dali novac ovom univerzitetu, su prezasiti toga", rekao je Ortiz.

Tokom demonstracija u ponedjeljak na kampusu, studenti i drugi držali su transparente na kojima je pisalo "Pravda za svaku nedovoljno poznatu osobu"; "Administracija Kornela izdaje preživjele, podnosi ostavku sada"; i "Ovo je ženski bes. Da li nas čujete?"

Sabrina Karim, vanredna profesorka na Kornelovom odjeljenju za vladu i među profesorima koji su govorili na skupu, rekla je da je povjerenje narušeno.

"Moramo se nenasilno ujediniti kao zajednica da bismo zahtijevali promjene i osigurali da se ovi osnovni principi ispunjavaju", rekla je.

Druga profesorka, Džulija Čang, rekla je da ljudi kažu da Kornel ima kulturu silovanja, ali da se ona ne slaže s time.

"Ali ova izjava može učiniti da silovanje zvuči neizbježno. Silovanje ne bi trebalo da bude neizbježno", rekla je ona.

Ranije u ponedjeljak, anonimni aktivisti su razbili staklena vrata i na zidovima administrativne zgrade na kampusu ispisali poruke, uključujući "razbijte patrijarhat", objavio je list Kornel Dejli San.

"Vandalizam je pod istragom", saopštila je škola.

(telegraf)