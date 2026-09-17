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Tinejdžerka silovana ispod mosta usred bijela dana

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17.09.2026 08:28

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Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Foto: Pexels/Sam Pineda

Muškarac je uhapšen nakon što je tinejdžerka navodno silovana ispod mosta u blizini fudbalskog stadiona u užasnom napadu usred bijela dana.

Policija je pozvana nakon prijave o silovanju na Njusadskom mostu u Noriču u utorak poslije podne.

Muškarac u tridesetim godinama naknadno je uhapšen pod sumnjom da je počinio silovanje, saopštila je policija. On je prebačen u Policijski istražni centar u Vajmondhamu radi ispitivanja.

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Ispod mosta, koji se nalazi na svega nekoliko minuta hoda od stadiona Kerou roud, postavljen je forenzički šator.

Most je bio blokiran policijskom trakom dok su pripadnici policije istraživali prijavljeni incident. Šator je u međuvremenu uklonjen, a blokada je podignuta, prenosi San.

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Zlostavljanje

Silovanje

tinejdžerka

hapšenje

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