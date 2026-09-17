Logo

Ništa više neće biti isto: Zbog ove pojave Britanija uvodi rigorozne mjere za đake

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 07:22

Komentari:

0
Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

Vlasti u Velikoj Britaniji uvode nova pravila za suzbijanje mizoginije u školama, obučavajući nastavnike i pružajući podršku učenicima.

Vlasti u Velikoj Britaniji riješene su da uvedu nova pravila ponašanja kod školske djece i tako suzbiju mizoginiju u učionici, odnosno netrpeljivost i nedolično ponašanje prema djevojčicama.

Ideja je da nastavnici prođu kroz obuku kako da prepoznaju mizoginiju, a da učenici koji predstavljaju visok rizik budu upućeni na kurseve za promjenu ponašanja, u okviru dugo očekivane vladine strategije čiji je cilj da se nasilje nad ženama i djevojčicama prepolovi tokom naredne decenije.

Takođe, nastavnici će proći i kroz obuku o temama kao što su pristanak i opasnosti dijeljenja intimnih fotografija. Paket vrijedan 20 miliona funti takođe će omogućiti nastavnicima obuku o tome kako da prepoznaju pozitivne uzore i kako da osporavaju nezdrave mitove o ženama i partnerskim odnosima.

Biće uvedena i nova telefonska linija za tinejdžere, na kojoj će moći da dobiju podršku zbog zabrinutosti u vezi sa zlostavljanjem u sopstvenim partnerskim odnosima.

Vlada se nada da će, rješavanjem ranih uzroka mizoginije, spriječiti da mladi muškarci kasnije postanu nasilni zlostavljači.

Aktivnosti škole

Prema novim planovima, škole će učenike koji predstavljaju visok rizik upućivati na dodatnu njegu i podršku, uključujući kurseve za promjenu ponašanja usmjerene na rješavanje njihovih predrasuda prema ženama i djevojčicama.

Mladi dječaci nisu problem

Ministarka zadužena za zaštitu djece i ranjivih osoba, Džes Filips, opisala je nasilje nad ženama i djevojčicama kao "nacionalnu vanrednu situaciju" i dodala da je cilj vlade da bude "toliko ambiciozna da promijenimo kulturu".

Portparolka Liberalnoh demokrata za pitanja žena i ravnopravnosti, Mari Goldman, pozdravila je obuku nastavnika, ali je rekla da, ukoliko ona ne bude praćena mjerama za "adekvatno regulisanje sadržaja na internetu", nema sumnje da će propasti.

Filips je rekla da će vlada sarađivati sa tehnološkim kompanijama kako bi se djeci onemogućilo da snimaju, gledaju ili dijele nage fotografije putem "filtera za detekciju nagosti".

Poreski obveznici će finansirati 16 miliona funti ovog programa, dok vlada navodi da blisko sarađuje sa filantropima i drugim partnerima na fondu za inovacije iz kojeg bi trebalo da bude obezbijeđeno preostalih 4 miliona funti.

Finansiranje se odnosi na trogodišnji period obuhvaćen revizijom javne potrošnje, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravila

Škola

Velika Britanija

Komentari (0)

Pročitajte više

модернизација просторија болница Брчко

Hronika

Izbio požar u staračkom domu: Zbog zadobijenih opekotina dvije osobe završile u bolnici

32 min

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Udes u Banjaluci, usporen saobraćaj

34 min

0
Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом.

Republika Srpska

Dodik i Trišić Babić u Tel Avivu, danas sastanak sa Netjanahuom

41 min

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Nadam se da se bliži kraj rata sa Iranom

31 min

0
Судија држи чекић у судници

Svijet

Državljanin BiH 32. put pred sudom: Branio se da dolazi sa planete Jupiter i da je Supermenov sin

46 min

0
Ово није шала: Канада у ЕУ?

Svijet

Ovo nije šala: Kanada u EU?

8 h

0
Руси тврде да имају "убицу" америчких ловац

Svijet

Rusi tvrde da imaju "ubicu" američkih lovac

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

50

10 znakova da je partner već "otišao" iz veze, samo vam to još nije rekao

07

41

Automobil sletio sa puta, pa završio na stadionu na kom se igrala utakmica

07

38

Dodik: Opstanak se ne prepušta drugima

07

37

Drama u gradu u Srpskoj: Dijete upalo u šaht, spasavali ga vatrogasci

07

36

Zatvorske ćelije kriju tajne: Njihove smrti još se istražuju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima