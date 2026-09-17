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Državljanin BiH 32. put pred sudom: Branio se da dolazi sa planete Jupiter i da je Supermenov sin

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17.09.2026 07:05

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Судија држи чекић у судници

Krivični sud u francuskom Nantu osudio je državljanina Bosne i Hercegovine na 10 mjeseci zatvora, uz obavezu dužeg pritvora.

On se pojavio 32. put ovim sudom, gdje je više puta osuđivan. U posljednjem slučaju se teretio za seriju krađa počinjenih u prodavnicama u centru grada.

Ovaj 41-godišnjak se tokom suđenja branio da dolazi sa planete Jupiter te da je Supermenov sin.

Međutim, kako mediji prenose, riječ je o čovjeku sa povremenim šizofrenim epizodama.

Ovo suđenje je čak 32. njegovo pojavljivanje pred sudom za slična krivična djela.

Sud procijenio da je pravno odgovoran

Iako se njegova odbrana pozivala na šizofrene epizode, iz suda u Nantu su saopštili da je sud procijenio da njegova uračunljivost u trenutku izvršenja krivičnih djela nije bila potpuno smanjenja zbog čega je proglašen pravno odgovornim za krađe.

Inače, kako je on stari znalac ovog suda, tokom njegovih prethodnih suđenja, njih 31, sudovi u Nantu su često bili stava da mu je uračunljivost nije smanjena, a u slučajevima gdje su procijenili smanjenu uračunljivost, njih osam, te presude su izbrisane iz njegovog dosijea.

Njegov advokat, Koranten Rože je ukazao je na apsurdnu situaciju u kojoj se ovaj čovjek nalazi već dvije decenije. On konstantno rotira između boravka u psihijatrijskim bolnicama i zatvorskih ćelija. Čim izađe na slobodu, zbog nedostatka adekvatnog praćenja, on ponovo vrši krivična djela.

(Nezavisne)

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Državljanin BiH

Francuska

presuda

Krađa

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