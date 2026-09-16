Unuk princeze Katarine od Grčke pronađen mrtav: Nikolas služio u BiH, gurnuo ženu pod autobus...

Četrdesetčetvorogodišnji Nikolas Brandram, unuk princeze Katarine od Grčke i Danske, kasnije poznate kao lejdi Ketrin Brandram, pronađen je mrtav u svom domu u zapadnom Londonu.

Metropolitanska policija Londona saopštila je da je Brandram pronađen bez svijesti u svom domu u Čizviku u utorak uveče, 15. septembra. Policajci i ekipa Londonske službe hitne pomoći (London Ambulance Service) stigli su na lice mjesta u 19.12 časova, međutim, kod 44-godišnjaka je konstatovana smrt.

„Njegova najbliža rodbina je obaviještena. U ovoj fazi njegova smrt se tretira kao neočekivana, ali se ne vjeruje da postoje sumnjive okolnosti“, navela je Metropolitanska policija, prema pisanju britanskog lista „Miror“ (Mirror).

Θρίλερ με τον εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στα 44 του #protothema https://t.co/eu3MjVyNBS pic.twitter.com/KH5GSCyaEI — Protothema.gr (@protothema) September 16, 2026

Njegovo ime nije bilo objavljeno dok je istraga bila u toku, ali su vlasti sada dozvolile da bude objavljeno nakon njegove smrti.

Unuk princeze bio je povezan sa slučajem u kojem je jedna žena gurnuta pred autobus.

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Slučaj sa mosta Putni izazvao je ogromnu pažnju javnosti u Velikoj Britaniji. U maju 2017. godine muškarac koji je džogirao preko mosta Putni u Londonu snimljen je sigurnosnim kamerama kako gura jednu ženu prema kolovozu, upravo u trenutku kada se približavao autobus.

Vozač autobusa uspio je da reaguje u posljednjem trenutku i izbjegne ženu, koja je tako izbjegla vjerovatno veoma teške povrede. Snimak je obišao svijet, a nepoznati počinilac je u britanskim medijima dobio nadimak „Gurač sa mosta Putni“.

EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal.



The suspect was detained today at his £1.4million home in west London.



A director at a private bank, he is a decorated… pic.twitter.com/GR9Enr2UpD — Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026

Uprkos višegodišnjoj istrazi i velikoj medijskoj pažnji koju je slučaj privukao, identitet muškarca koji se vidi na snimku nije konačno utvrđen. Brandram je bio predmet istrage kao osumnjičeni u okviru ovog veoma poznatog slučaja.

Nijedan osumnjičeni nikada nije optužen, a istraga je zatvorena 2018. godine, prije nego što su nove informacije dovele do Brandramovog hapšenja tokom ljeta ove godine.

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Tek prošle sedmice detektivi su saopštili da je Brandram pušten dok je istraga protiv njega i dalje bila u toku, a sprovođene su i dodatne istražne radnje.

Ko je bio Nikolas Brandram

Brandramov otac, Pol Brandram, bio je jedino dijete princeze Katarine od Grčke i Danske i majora Ričarda Kembela Endrua Brandrama, koji je služio u britanskoj vojsci tokom Drugog svjetskog rata.

Princeza Katarina bila je praunuka kraljice Viktorije i prva rođaka princa Filipa. Rođena je 4. maja 1913. godine, a preminula je 2. oktobra 2007. Bila je šesto dijete i treća kćerka kralja Konstantina I od Grčke i Sofije od Pruske, sestra tri grčka kralja i kraljice Rumunije.

Λονδίνο: Νεκρός στα 44 του ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης - Η εμπλοκή στο «Putney Pusher»https://t.co/piWO8gJaJO — ink Cyprus (@inkcyprus) September 16, 2026

Godine 1941, nakon njemačke invazije na Grčku, pobjegla je sa svojim bratom Polom i njegovom suprugom Frederikom na Krit, a odatle u Egipat i Južnu Afriku. Katarina je radila kao medicinska sestra u bolnici u Kejptaunu. Četiri godine nije imala vijesti o svojoj sestri Heleni, kraljici majci Rumunije.

Poslije rata vratila se u Englesku i 1947. godine udala za majora Ričarda Brandrama (5. avgust 1911 – 5. april 1994), ragbistu. Par se upoznao na brodu HMS „Askanija“, kada su se oboje vraćali u Englesku iz Aleksandrije. Brandram je služio u Bagdadu.

Kao i njegov otac, Nikolas je imao uspješnu karijeru u londonskom Sitiju, radeći u vodećoj brokerskoj kući „KiliK&Ko“ (Kilik&Co) i izraelskoj banci „Bank Leumi“ (Bank Leumi), prije nego što je prešao u HSBC, gdje je upravljao imovinom bogatih pojedinaca.

Takođe je služio kao kapetan u britanskoj vojsci i bio raspoređen u misije u Iraku, BiH i Avganistanu.

(Telegraf)