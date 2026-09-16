Novi požar kod Gacka: Vatrogasci na terenu

Autor:ATV redakcija
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Kod Gacka u naselju Mrđenovići izbio je požar niskog rastinja koji je ugrozio i stambene objekte.
"Vatrogasno-spasilačka jedinica Gacko u popodnevnim satima upućena je poziv za intervenciju u naselju Mrđenovići, gdje je izbio požar trave i niskog raslinja koji je ugrozio stambene i pomoćne objekte. Odmah po obavijesti na mjesto događaja upućena je dežurna smjena", navode iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
Kako navode, do dolaska vatrogasaca, mještani su se organizovali i zajedničkim snagama branili svoje objekte od vatrene stihije.
Vatrogasci su po dolasku lokalizovali požar, dok su istovremeno štitili ugrožene objekte
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