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Novi požar kod Gacka: Vatrogasci na terenu

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16.09.2026 21:04

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Пожар код Гацка
Foto: Facebook/Vatrogasno spasilačka jedinica Gacko

Kod Gacka u naselju Mrđenovići izbio je požar niskog rastinja koji je ugrozio i stambene objekte.

"Vatrogasno-spasilačka jedinica Gacko u popodnevnim satima upućena je poziv za intervenciju u naselju Mrđenovići, gdje je izbio požar trave i niskog raslinja koji je ugrozio stambene i pomoćne objekte. Odmah po obavijesti na mjesto događaja upućena je dežurna smjena", navode iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.

Kako navode, do dolaska vatrogasaca, mještani su se organizovali i zajedničkim snagama branili svoje objekte od vatrene stihije.

Vatrogasci su po dolasku lokalizovali požar, dok su istovremeno štitili ugrožene objekte

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Tagovi :

požar

Gacko požar

Vatrogasci

gašenje požara

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