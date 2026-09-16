Na deponiji kod Mostara opet izbio požar

Autor:ATV redakcija
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Na području mostarskog odlagališta otpada Uborak kasno naveče 15. septembra ponovo je izbio požar, zbog čega su intervenisali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
Mostarski vatrogasci objavili su snimak intervencije na društvenim mrežama, a prema dostupnim informacijama, požar je ugašen prije ponoći.
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Iako je vatra izbila na lokalitetu Uborka, prema prvim informacijama najvjerovatnije je gorio kruti otpad koji se odlaže na prostoru uz deponiju.
Za sada nema preciznih informacija o površini koju je zahvatio požar, njegovom uzroku niti eventualnoj materijalnoj šteti.
Podsjetimo, na ovom području požar je zabilježen i početkom augusta, ali tada nije zahvatio glavnu plohu za odlaganje otpada. Prethodno je u junu izbio veliki požar u kojem je uništena sortirnica, a njegove posljedice osjetile su se i u sistemu prikupljanja i zbrinjavanja otpada u Mostaru.
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Nadležne službe za sada nisu saopštile više detalja o posljednjem požaru.
(Avaz)
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