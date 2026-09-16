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Darko Lazić se prisjetio prvog pijanstva: 'Otrovao sam se'

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16.09.2026 09:30

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Дарко Лазић позира у браон одијелу док у десној руци држи телефон
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Turbulentan život Darka Lazića godinama privlači pažnju javnosti, a pjevač je tokom karijere otvoreno govorio o brojnim izazovima sa kojima se suočavao.

Nakon saobraćajne nezgode koju je nedavno doživio, ponovo se pokrenula priča o njegovom nekadašnjem načinu života i porocima o kojima nikada nije bježao da govori.

Iako mnogi primjećuju da danas vodi mirniji život, posebno otkako je u braku sa suprugom Katarinom, Darko je svojevremeno priznao da nije uvijek uspijevao da ostane dosljedan odlukama koje je donosio.

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Jedna od njih odnosila se upravo na alkohol, od kojeg je, kako je pričao, pokušao da se udalji još nakon prvog iskustva sa pijanstvom.

Pjevač je jednom prilikom otkrio kako je izgledalo njegovo prvo pijanstvo i priznao da mu je to iskustvo bilo toliko neprijatno da je odmah obećao sebi da više nikada neće piti.

– Prije dvadeset godina sam prvi put okusio i rekao sam da neću više nikad. Otrovao sam se, prepio sam se i rekao sam: „Više nikada“ – ispričao je Darko kroz smeh u emisiji „Turneja sa Slobom Vasićem“.

(Grand)

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Darko Lazić

Pjevač

estrada

pijanstvo

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