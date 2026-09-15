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Rasta više ne liči na sebe: Smršao, promijenio frizuru i stil

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15.09.2026 16:35

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Раста више не личи на себе: Смршао, промијенио фризуру и стил, сада га пореде са Сашом Ковачевићем
Foto: Instagram/printscreen

Nova frizura, vitkija figura i elegantnije kombinacije potpuno su promijenile izgled popularnog repera, a komentari na mrežama ne prestaju

Stefan Đurić Rasta posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju javnosti zbog potpune promjene izgleda. Popularni reper značajno je smršao, promijenio frizuru, ali i način oblačenja, zbog čega ga mnogi danas teško prepoznaju.

Godinama je bio poznat po dredovima, širokoj garderobi i prepoznatljivom urbanom stilu. Međutim, od tog izgleda danas je ostalo veoma malo.

Nakon što je izgubio veliki broj kilograma, Rasta je odlučio promijeniti i frizuru, a njegova nova figura posebno dolazi do izražaja uz elegantniju garderobu.

Potpuno drugačiji imidž

Na nastupima se sve češće pojavljuje u košuljama, pantalonama klasičnijeg kroja i cipelama. Nekadašnji opušteni stil zamijenio je znatno svedenijim i elegantnijim kombinacijama.

Upravo je ta promjena izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici primijetili su i da Rasta nakon transformacije sve više podsjeća na pjevača Sašu Kovačevića, koji je godinama poznat po prepoznatljivom izgledu i fizičkoj formi.

- Ovaj lik je postao Saša Kovačević“, „Je li realno da ovoliko podsjeća na Kovačevića“, „On kao da je otkupio cijeli garderober od Saše Kovačevića“ i „Jesu li Saša i Rasta zajedno trenirali“ samo su neki od komentara koji su privukli pažnju.

Nova reakcija publike

Iako njih dvojica pripadaju različitim muzičkim pravcima i Rasta ima vlastiti, godinama prepoznatljiv stil, njegova posljednja transformacija napravila je zanimljivu paralelu s Kovačevićem.

Promjena je posebno uočljiva kada se uporede njegova ranija izdanja s onima koja danas bira. Vitkija figura, nova frizura i elegantnija garderoba dali su mu potpuno drugačiji izgled.

Čini se da je Rasta odlučio otvoriti novo poglavlje kada je riječ o njegovom imidžu, a sudeći prema reakcijama na mrežama, publika tu promjenu i te kako primjećuje, piše Avaz

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Tagovi :

Rasta

Pjevač

fizički izgled

muzika

nastup

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