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Pjevačica se razvela, pa ostala da živi sa suprugom

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15.09.2026 07:37

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пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница
Foto: Instagram/printscreen

Pjevačica Nives Celzijus, iza sebe ima brak sa Dinom Drpićem, sa kojim je dobila dvoje d‌jece. Sada je otkrila kako su radili na odnosu nakon razvoda, da bi danas d‌jeci bili najveća podrška.

Naime, Nives je otkrila da je odnos njen i njenog bivšeg supruga, nakon razvoda bio narušen, te da se jako trudila da taj odnos zbog dece postavi što funkcionalnije:

"Kad smo se Dino i ja razilazili, to u nekoj prvoj fazi nije bilo dobro. Taj period lošeg je trajao. Nije samo puf, mi se razvodimo i sad smo kao najbolji prijatelji. Trebao je proći taj proces, da se unormale odnosi", rekla je ona i istakla da je uložila svojski napor:

"Jako sam se trudila da se to dogodi. Onda u nekom trenutku se i on prilagodio toj situaciji. Skakala sam na trepavicama, samo da dovedemo taj odnos u normalu. I zahvalna sam sada na tome i znam da su d‌jeca zahvalna", rekla je pa otkrila da su d‌jeca priželjkivala da su se roditelji ranije odlučili na razvod:

"Drago im je da smo ostali zajednica. Koliko znaju recimo da kažu: "Bilo bi nam draže da ste se ranije razišli, jer ne bi morali učestvovati u tim svađama", toliko im je drago da smo opet ostali nekako zajednica, gd‌je oni imaju podršku u svakom trenutku. Nikad nisu dobili utisak da im je neko od roditelja falio", rekla je za InMagazin.

Podsjetimo, Nives je nedavno javnost iznenadila izjavom, da sa suprugom i nakon razvoda živi pod istim krovom:

"Nismo razdvojeni, skoro uvek smo zajedno, osim ako nismo na putu ili je on sa svojom d‌jevojkom. Odlično funkcioniše, naravno kada duže ostanete sa nekim, dođe do nekih neslaganja, ali do danas, on je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja i i dalje ga neizmjerno volim", rekla je Nives u podkastu ‘Šou na kvadrat’ i šokirala:

"Nisam dobra s njegovom d‌jevojkom, znamo se izviđanja, nismo se dobro upoznale. Ona je kao prvo predivna osoba koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, takođe super je s mojom d‌jecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Beluči", prenosi Blic.

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