Starleta bila sa 40 godina starijim biznismenom: "Od sirotice bez gaća sam napravio damu"

Šarić je u svojim izjavama govorio da je materijalno pomagao Ivi i njenoj porodici, dok je Grgurićeva taj period opisala kao traumatično iskustvo koje joj je poslužilo kao lekcija da više nikada ne zavisi od drugih, piše Blic.

Kako se navodilo, Marijan Šarić je izdržavao Ivinu porodicu, ali prema njenim riječima sve to joj je i naplatio.

"Taj period života je bio traumatičan za mene, ali i poučan. Tada sam shvatila da više nikad neću zavisiti ni od koga! Mnogi se i danas nalaze u istoj situaciji kao što sam ja tada. Moj obraz je čist, nikada se nisam bavila nemoralnim stvarima, jedino što sam zavisila od drugih. Kajaću se zbog toga dok sam živa! Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vrijeme živjela sam u agoniji", ispričala je Iva svojevremeno za "Jutarnji list".

On se oglašavao za medije

S druge strane, Šarić je takođe govorio o vezi sa Grgurićevom i tada je tvrdio da mu je "dovedena kao d‌jevojka".

"Vrijeme je za istinu. Ta žena šta priča javno je totalna laž. Obišao sam cijeli svijet. Ona mi je dovedena. Bila je puka sirotinja. Bukvalno od sirotice bez gaća sam napravio damu. Žalila mi se i ja sam joj sve najbolje uradio u životu. Imam kompletnu dokumentaciju od ljekara. Vodio sam je kod doktora da izliječi bakterije i infekcije koje je imala na genitalijama. Nikad je nisam pratio ni uhodio, s njom nemam nikakav kontakt, ali vidim da me često pominje u medijima", kazao je on i dodao:

"Mnogo sam novca potrošio na nju, bolje ne govoriti o tome. Pominjati te velike cifre je smiješno. Ja nju nisam pratio nikad i nigd‌je. Nije mene bilo u Zagrebu, stalno sam bio na poslovnom putu. Sve što imam o njoj ću javno da obelodanim ako me ponovo bude uzela u usta i nastavila da javno iznosi neistine", zapretio je Marijan za "Kurir"

Iva Grgurić ovako govorila o biznismenu

"Došla sam u Zagreb iz Osjeka kada sam imala 20 godina, potpuno sama i bez novca. Zaposlila sam se kao hostesa u nekom klubu i našla stan preko oglasa. Poslije mjesec dana, čovjek koji je dolazio po novac za kiriju pitao me je da li bih željela da upoznam vlasnika stana", započela je priču Iva.

Opisala je kako je izgledao prvi susret s hrvatskim tajkunom.

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"Brzo je počeo da mi pomaže materijalno, da mi puni frižider, kupuje mi sve što treba i više nije tražio kiriju za stan. U njemu sam vid‌jela očinsku figuru i bila sam mu veoma zahvalna zbog svega, pa sam ga upoznala s majkom. A on je nakon toga počeo da materijalno pomaže i mojim roditeljima", pričala je Iva.