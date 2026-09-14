Uznemirujući video: Prijateljica Darka Lazića otkrila detalje monstruoznog napada

Nakon što je dugo šutjela o svemu što joj se dogodilo, influenserka je odlučila slučaj prijaviti policiji, iako je, kako navodi, dugo strahovala da to učini.

Kristina je objavila snimak na kojem se vidi kako joj muškarac prilazi i udara je pesnicom u glavu, nakon čega ona nepomično ostaje ležati na podu, bez svijesti.

U jednom trenutku prilazi joj gost lokala, a muškarac koji ju je napao potom se vraća, hvata je za ruku i vuče po podu.

U objavi na društvenim mrežama Kristina je detaljno opisala ono što je, kako tvrdi, godinama nosila u sebi.

"STOP NASILjU NAD ŽENAMA! Dosta sam šutjela. Dosta sam trpjela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživjela 31. maja. Vidi se nasilje nada mnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača. Dugo nisam smjela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpjela sam prijetnje, nasilje i zastrašivanje i živjela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da šutim", napisala je i dodala:

Kika Živković Instagram

"Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživjela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o prijetnjama, uznemiravanju i vrijeđanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima. Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživjela i vidjela, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vrijeđanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi prijeti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživio nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. STOP NASILjU NAD ŽENAMA. STOP ŠUTNjI. ŽRTVA NIJE KRIVA".

Kristina je inače ugostiteljka iz Šapca i influenserka koju na Instagramu prati više od 13.000 ljudi. Poznata je i kao prijateljica porodice Lazić.

Na svom profilu objavila je nekoliko fotografija i snimaka s Darkom Lazićem, kao i njegovim bratom Draganom, čiju je smrt, kako se ranije navodilo, teško podnijela.

(Avaz)