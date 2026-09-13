Jelena Đoković bez burme: Polemika se već razvila

Kada ste dio jedne od najpoznatijih porodica u Srbiji, izgleda da je dovoljan i jedan detalj na fotografiji da pokrene raspravu.

Upravo to dogodilo se Jeleni Đoković, nakon što je jedna korisnica društvene mreže Iks primijetila da na njenoj ruci nema burme.

"Zašto Jelena Đoković ne nosi burmu?", glasilo je kratko pitanje uz fotografiju, a objava je za manje od dva dana prikupila više od 23.000 pregleda.

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Odgovora, naravno, nije nedostajalo.

"Da bi se ljudi pitali"

"Da bi se ljudi pitali", napisao je jedan korisnik, očigledno smatrajući da odsustvo prstena ne zaslužuje dublju analizu.

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rugi se našalio: "Da bi ti startovala njenog muža", a autorka objave odgovorila je u istom tonu: "Startovala je Sabalenka".

Zašto Jelena Đoković ne nosi burmu? 🤔 pic.twitter.com/FtDhGUwDOL — Milica Nisić (@Nisic2Nisic) September 12, 2026

Bilo je i onih koji su pokušali da pronađu sasvim praktično objašnjenje, pa je jedan korisnik pretpostavio da joj prsten možda više ne odgovara. Ipak, uz to je dodao neprimjeren komentar na račun Jeleninog izgleda, zbog čega je čak i autorka objave reagovala.

"Uh, nemoj tako... Uvijek je ona bila ovakva, takva joj je konstitucija", napisala je.

Zašto Jelena na fotografiji zaista nema burmu, međutim, nije poznato. Ona se ovim povodom nije oglašavala, a odsustvo prstena samo po sebi svakako nije razlog da se izvode zaključci o nečijem braku. Ljudi burme skidaju iz najrazličitijih, često sasvim banalnih razloga, pa sve ostalo ostaje u domenu nagađanja korisnika društvenih mreža.

Novak je otkrio gdje ostavlja svoju burmu

Zanimljivo je da je Novak Đoković ranije govorio upravo o svom vjenčanom prstenu i otkrio gdje ga ostavlja kada mora da ga skine zbog meča, prenosi "Ona".

Dakle, makar kada je Novak u pitanju, nema velike misterije. Prsten ne nosi na terenu, ali ga drži uz sebe u torbi.

Novak i Jelena vjenčali su se 2014. godine na Svetom Stefanu nakon dugogodišnje veze, a zajedno imaju sina Stefana i kćerku Taru.

Polemiku izazvala i knjiga na srpskom

Zanimljivo, burma nije bila jedini Jelenin detalj koji je istog dana privukao pažnju iste korisnice Iksa.

"Jeca je inače cijelo ljeto vukla knjigu na srpskom, da ne bi zaboravila da čita na našem jeziku... Ok", napisala je u narednoj objavi.

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I dok nekome takvo objašnjenje možda zvuči neobično, zapravo nije teško razumjeti na šta je Jelena mislila. Porodica Đoković veliki dio godine provodi van Srbije, a kada čovjek dugo živi u inostranstvu i svakodnevno govori, sluša i čita na stranom jeziku, maternji se, naravno, ne "zaboravlja" preko noći, ali se rutina čitanja i izražavanja na njemu može promijeniti.

Posebno ako mnogo čitate, sasvim je logično da želite svjesno da zadržite naviku čitanja i na maternjem jeziku. Oni koji su godinama živjeli van svoje zemlje vjerovatno vrlo dobro znaju o čemu je riječ.

Tako su se za manje od jednog dana na mrežama analizirali i Jelenin prst i knjiga koju nosi sa sobom. Cijena života pod lupom javnosti, izgleda, ponekad stane u dva sasvim obična detalja.