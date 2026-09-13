Zmaj od Šipova otkrio da ulazi u Elitu 10: "Da im ja pokažem kako se šou pravi"

Zmaj od Šipova otkrio je kada ulazi u Elitu 10. Vlasnik "Pinka", Željko Mitrović je potvrdio njegov ulazak u rijaliti, a sada je otkriven i tačan datum.

Naime, na društvenim mrežama je osvanuo video snimak u kom Zmaj od Šipova otkriva da u Elitu 10 ulazi 1. novembra.

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, oglasio se na Instagramu i otkrio još jednog učesnika Elite 10. On je potvrdio da će u rijaliti programu takmičar biti i Zmaj od Šipova.

"Ulazim u Elitu 10, da ih tamo razbucam, ko krmača mrsnu torbu, da sve raz****, da natjeram onu klošarčinu da grebu na vrata da ne znaju kud će ko izaći. Da im ja pokažem kako se šou pravi", stoji u snimku, piše Blic.

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Željko Mitrović je nedavno na Instagramu govorio o obavezama koje ima, a između ostalog je potvrdio i ulazak Zmaja od Šipova u Elitu 10.