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Minić: Srbija postala izuzetno ozbiljna vojna sila

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13.09.2026 14:07

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Предсједник Владе Републике Српске присуствује вјежби "Побједник 2026" на пештеру
Foto: @@minic_savo / X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je nakon održavanja vojne vježbe sa bojevim gađanjima "Pobjednik 2026", koja se održala na privremenom vojnom poligonu Pešter u Srbiji da je impresioniran onim što je vidio na poligonu, te da je počastvovan što je imao priliku da prisustvuje ovakvom događaju.

"Danas smo mogli da vidimo najsavremenije tehnologije u okruženju. Možemo vidjeti da je Srbija postala izuzetno ozbiljna vojna sila. Mnogi mogu da komentarišu, ali to u ovom momentu nije bitno. Mi ne komentarišemo vojne saveze. Sa Srbijom imamo specijalne i posebne veze. Srbija je garant mira na Balkanu", dodao je Minić.

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Savo Minić

"Pobednik 2026"

vojna vježba

Srbija

Vojska Srbije

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