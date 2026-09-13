Minić: Srbija postala izuzetno ozbiljna vojna sila

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je nakon održavanja vojne vježbe sa bojevim gađanjima "Pobjednik 2026", koja se održala na privremenom vojnom poligonu Pešter u Srbiji da je impresioniran onim što je vidio na poligonu, te da je počastvovan što je imao priliku da prisustvuje ovakvom događaju.