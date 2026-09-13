Minić: Srbija postala izuzetno ozbiljna vojna sila

Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je nakon održavanja vojne vježbe sa bojevim gađanjima "Pobjednik 2026", koja se održala na privremenom vojnom poligonu Pešter u Srbiji da je impresioniran onim što je vidio na poligonu, te da je počastvovan što je imao priliku da prisustvuje ovakvom događaju.
"Danas smo mogli da vidimo najsavremenije tehnologije u okruženju. Možemo vidjeti da je Srbija postala izuzetno ozbiljna vojna sila. Mnogi mogu da komentarišu, ali to u ovom momentu nije bitno. Mi ne komentarišemo vojne saveze. Sa Srbijom imamo specijalne i posebne veze. Srbija je garant mira na Balkanu", dodao je Minić.
Ponosan sam na ono što sam danas vidio na Pešteru. Vježba „Pobjednik 2026“ pokazala je snagu, obučenost i modernizaciju Vojske Srbije.— Savo Minić (@minic_savo) September 13, 2026
Snažna Srbija nikome nije prijetnja već garant mira, stabilnosti i sigurnosti u regionu.
Snaga Srbije je ponos i oslonac Republike Srpske. pic.twitter.com/HRN1iIaHdY
Republika Srpska
Dodik čestitao vojnicima: Srbija i srpski narod mogu biti ponosni
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu