Ošap Gaćanović poručila Neškoviću: Ako vam je do interesa Srpske - glasajte sljedeći put

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović poručila je Želimiru Neškoviću da sljedeći put umjesto uzdržanosti izabere da glasa ako mu je zaista cilj zaštita interesa Republike Srpske i borba protiv preoblikovanja identiteta i kulturne baštine Srba u kulturnu baštinu takozvanih "bosanaca".

"Politička borba Želimira Neškovića bi trebala da bude usmjerena protiv politika koje godinama pokušavaju Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika da pretvore iz dejtonske institucije u instrument političkog Sarajeva", izjavila je Ošap Gaćanović za Srnu.

Ona je istakla da u toj borbi za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta očekuje da predstavnici Republike Srpske budu na istoj strani, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju.

Reagujući na izjavu delegata iz SDS-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimira Neškovića da je veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na nivou BiH, kako kaže, ozbiljan problem za Republiku Srpsku, Ošap Gaćanović je rekla za Srnu da Nešković nema kredibilitet da kritikuje srpskog člana Predsjedništva BiH, jer je on imao priliku da, u okviru vlastitih parlamentarnih nadležnosti, podrži zaštitu zakonitosti i interesa Republike Srpske u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika - i tu priliku nije iskoristio.

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"Kada je u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatran izvještaj parlamentarne komisije koja je izvršila nadzor nad radom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, a koji je inicirao delegat SNSD-a i ukazala na brojne nepravilnosti i nezakonitosti, taj izvještaj je usvojen zahvaljujući glasovima tri delegata SNSD-a i četiri glasa hrvatskih delegata, dok su Nešković i Nenad Vuković ostali uzdržani, zajedno sa bošnjačkim delegatima",naglasila je Ošap Gaćanović.

Ona je podsjetila da izvještaj zamalo nije usvojen zbog saradnje srpske opozicije sa bošnjačkim partijama, a danas je upravo taj izvještaj osnova po kojoj postupa Tužilaštvo BiH.

Zato je, rekla je ona, najmanje uvjerljivo da lekcije o zaštiti Komisije i interesa Republike Srpske danas drži neko ko je, kada je imao glas i institucionalni mehanizam da djeluje, odlučio da ostane uzdržan.

"Gospodinu Neškoviću preporučujem i da u starim vijestima pogleda šta se sa Komisijom događalo krajem januara ove godine i protiv kakvih se političkih i institucionalnih poteza srpski član Predsjedništva borio.Dva člana Predsjedništva iz FBiH bez nadležnosti pokrenula su donošenje akta kojim će uređivati rad komisije, iako Dejtonskim mirovnim ugovorom ta nadležnost pripada isključivo Komisiji", podsjetila je Ošap Gaćanović delegata iz SDS-a Neškovića.

Ona je istakla da je Cvijanović još tada uložila veto na pokušaj Denisa Bećirovića i Željka Komšića da nenadležno promijene način rada, sastav i sistem odlučivanja Komisije, dok su oni osporavali njeno pravo da takvu odluku zaštitnim mehanizmom zaustavi.

"O uloženom vetu krajem januara trajala su "prepucavanja" i putem medija kada smo imali priliku da vidimo da je Bećirević tražio da se odluka potpiše, a Komšić tražio stav OHR-a koji nije dobio, ali su samostalno odlučili da prekrše Poslovnik i da potpisana odluka bude objavljena u Službenom glasniku BiH, čime su osporavali uloženi srpski veto. Kršenjem procedura legitimisano je nezakonito djelovanje", pojasnila je Ošap Gaćanović.

Kada su u junu pokušali nastaviti da provode dalje korake i uspostave novi sastav Komisije bez člana iz Republike Srpske, a sa dva stranca, naglasila je Ošap Gaćanović, srpski član Predsjedništva upotrijebila je ustavni mehanizam zaštite vitalnog interesa i odmah delegirala pitanje Narodnoj skupštini Republike Srpske koja je njen veto podržala potrebnom većinom, a tu podršku dali su i vlast i opozicija.

"Gospodin Nešković je svoju priliku imao, a njegova sadašnja kritika stiže sa dvije godine zakašnjenja. Sljedeći put, umjesto uzdržanosti, neka glasa", poručila je Ošap Gaćanović.

(SRNA)