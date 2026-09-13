Karan: Srpski narod se tokom cijele svoje istorije borio za slobodu

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je Republika Srpska nastala na tragediji i pamćenju Jasenovačkih novomučenika i da je ona vrijednost koju još snažnije zajednički treba čuvati.

Karan je rekao novinarima na obilježavanju krsne slave Pravoslavne vojne kapele Svetih novomučenika jasenovačkih u Kasarni "Kozara" da se srpski narod i srpski vojnik tokom cijele svoje istorije stalno borio za slobodu i za svoje živote.

"Njegova najveća snaga bila je upravo u toj činjenici da je srpski vojnik stalno vodio odbrambene, otadžbinske i oslobodilačke ratove i znao je da brani svoju kuću, majke, očeve, d‌jecu, svoja ognjišta", naglasio je Karan.

On je dodao da je, međutim, njegova najveća duhovna snaga, koja ga je držala i u najtežim vremenima, u svim najtežim bitkama i ratovima proteklih vijekova, bila snaga Crkve i snaga pravoslavne vjere.

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"I upravo zato je i ova krsna slava, i ova kapela, posvećena upravo onima, Novomučenicima jasenovačkim, koji su naša neiscrpna snaga i danas, i za naše trajno pamćenje i naše trajno sjećanje", istakao je Karan.

On je rekao da je na tragediji Jasenovačkih novomučenika, i na tom sjećanju i na tom pamćenju nastala i Republika Srpska.

"Republika Srpska je danas upravo na snazi njihove patnje, njihove žrtve, vrijednost koju ne smijemo više nikada nikome dati, i svi je jedinstveno moramo čuvati", poručio je Karan.

On je ukazao da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno.

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On je dodao da upravo i ova krsna slava treba još jednom da podsjeti o snazi institucija, snazi Srpske i slobode, i da još jače i još čvršće treba braniti Republiku Srpsku.

Karan je svim pravoslavnim Srbima, pripadnicima Ministarstva odbrane u Savjetu ministara i Oružanih snaga, čestitao krsnu slavu pravoslavne vojne kapele u okviru kasarne "Kozara", krsnu slavu Svetih novomučenika jasenovačkih, prenosi Srna.