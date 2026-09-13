Obilježena krsna slava Pravoslavne vojne kapele u Kasarni "Kozara"; Prisustvovali Karan i Cvijanović

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovao je danas obilježavanju krsne slave Pravoslavne vojne kapele Svetih novomučenika jasenovačkih u Kasarni "Kozara" u Banjaluci.
Obilježavanju je prisustvovala i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Prisustvovao je i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.
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