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Obilježena krsna slava Pravoslavne vojne kapele u Kasarni "Kozara"; Prisustvovali Karan i Cvijanović

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13.09.2026 12:21

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран присуствововао је данас обиљежавању крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" у Бањалуци.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovao je danas obilježavanju krsne slave Pravoslavne vojne kapele Svetih novomučenika jasenovačkih u Kasarni "Kozara" u Banjaluci.

Obilježavanju je prisustvovala i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Prisustvovao je i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.

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Kasarna Kozara

Željka Cvijanović

Siniša Karan

Krsna slava

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