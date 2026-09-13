Dodik čestitao vojnicima: Srbija i srpski narod mogu biti zadovoljni

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas na vojnom poligonu Pešter kod Sjenice da Vojska Srbije iz godine u godinu pokazuje poboljšanje svih elemenata borbene spremnosti.

"U Srbiji je evidentan opšti napredak, prije svega ekonomski, što je omogućilo da se Vojska Srbije modernizuje, jača i bude garant sigurnosti i odbrane Srbije i srpskog naroda", istakao je Dodik nakon završetka združene vojne vježbe sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026".

Dodik je čestitao Vojsci Srbije na prikazanoj impresivnoj moći, te naveo da srpski narod, pogotovo Srbija, može biti zadovoljna činjenicom da je ovaj aspekt razvoja odbrane srpskog naroda i srpske države apsolutno na najvišem mogućem nivou.

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U vojnoj vježbi "Pobednik 2026" učestvovalo je oko 2.000 pripadnika jedinica Kopnene vojske Srbije, RV i PVO i specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije, kao i više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava.

Vježbi su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Na vježbi su predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecjevna lansera raketa "vampir" i "puls", kao i specijalci sa robotizovanim psima.

Cilj vježbe bio je prikaz spremnosti pripadnika Vojske da efikasno koriste novouvedene i modernizovane borbene sisteme, kao i osposobljenosti za zajedničko d‌jelovanje i sadejstvo svih pripadnika Vojske.