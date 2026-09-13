Logo

Dodik čestitao vojnicima: Srbija i srpski narod mogu biti ponosni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.09.2026 12:57

Komentari:

4
Предсједник Милорад Додик, обраћање новинарима након завршетка здружене војне вјежбе са бојевим гађањем "Победник 2026".
Foto: SRNA

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas na vojnom poligonu Pešter kod Sjenice da Vojska Srbije iz godine u godinu pokazuje poboljšanje svih elemenata borbene spremnosti.

"U Srbiji je evidentan opšti napredak, prije svega ekonomski, što je omogućilo da se Vojska Srbije modernizuje, jača i bude garant sigurnosti i odbrane Srbije i srpskog naroda", istakao je Dodik nakon završetka združene vojne vježbe sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026".

Dodik je čestitao Vojsci Srbije na prikazanoj impresivnoj moći, te naveo da srpski narod, pogotovo Srbija, može biti zadovoljna činjenicom da je ovaj aspekt razvoja odbrane srpskog naroda i srpske države apsolutno na najvišem mogućem nivou.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Srpski narod se tokom cijele svoje istorije borio za slobodu

U vojnoj vježbi "Pobednik 2026" učestvovalo je oko 2.000 pripadnika jedinica Kopnene vojske Srbije, RV i PVO i specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije, kao i više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava.

Vježbi su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Na vježbi su predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecjevna lansera raketa "vampir" i "puls", kao i specijalci sa robotizovanim psima.

Cilj vježbe bio je prikaz spremnosti pripadnika Vojske da efikasno koriste novouvedene i modernizovane borbene sisteme, kao i osposobljenosti za zajedničko d‌jelovanje i sadejstvo svih pripadnika Vojske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

"Pobednik 2026"

Srbija

Vojska Srbije

Komentari (4)

Više iz rubrike

Синиша Каран, предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Srpski narod se tokom cijele svoje istorije borio za slobodu

4 h

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за

Republika Srpska

Cvijanović: Zahvalnost svima koji čuvaju vrijednost i tradiciju srpskog borca

4 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран присуствововао је данас обиљежавању крсне славе Православне војне капеле Светих новомученика јасеновачких у Касарни "Козара" у Бањалуци.

Republika Srpska

Obilježena krsna slava Pravoslavne vojne kapele u Kasarni "Kozara"; Prisustvovali Karan i Cvijanović

4 h

0
На војном полигону Пештер почела је здружена војна вјежба са бојевим гађањем "Победник 2026" уз учешће око 2.000 припадника јединица Копнене војске Србије, РВ и ПВО и специјалне и војнополицијске снаге Војске Србије, као и више од 500 различитих борбених и неборбених средстава.

Republika Srpska

Počela združena vojna vježba na Pešteru; Zvaničici Srpske na "Pobedniku 2026."

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

55

Teška nesreća na jugu Srpske: Povrijeđena trojica mladića

16

52

Nevjerovatan sunovrat njemačkog kancelara Fridriha Merca

16

49

Incident na nastupu Snežane Đurišić

16

44

Tramp poručio Zelenskom da prestane sa napadima

16

41

Budimir: Vojska Srbije sada ima što niko nema u regionu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima