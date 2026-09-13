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Počela združena vojna vježba na Pešteru; Zvaničici Srpske na "Pobedniku 2026."

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13.09.2026 11:23

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На војном полигону Пештер почела је здружена војна вјежба са бојевим гађањем "Победник 2026" уз учешће око 2.000 припадника јединица Копнене војске Србије, РВ и ПВО и специјалне и војнополицијске снаге Војске Србије, као и више од 500 различитих борбених и неборбених средстава.
Foto: SRNA

Na vojnom poligonu Pešter počela je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" uz učešće oko 2.000 pripadnika jedinica Kopnene vojske Srbije, RV i PVO i specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije, kao i više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava.

Vježbi prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Na vježbi će biti predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecjevna lansera raketa "vampir" i "puls", kao i specijalci sa robotizovanim psima.

Војска Србије

Republika Srpska

Pešter - Vojna vježba "Pobjednik 2026": Prisustvuju zvaničnici Srpske i Srbije

Cilj vježbe je prikaz spremnosti pripadnika Vojske da efikasno koriste novouvedene i modernizovane borbene sisteme, kao i osposobljenosti za zajedničko d‌jelovanje i sadejstvo svih pripadnika Vojske.

Angažovano je više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava, a biće prikazan i protivvazduhoplovni raketni sistem "ejč kju 17" HQ-17, kao i mnoštvo bespilotnih, besposadnih i robotizovanih platformi.

(SRNA)

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Tagovi :

vojna vježba

Zvaničnici Republike Srpske

"Pobednik 2026"

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