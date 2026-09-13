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Udes u Novoj Topoli: Ovce ispale iz automobila, pa izazvale sudar tri vozila

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13.09.2026 11:59

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Удес у Новој Тополи: Овце испале из аутомобила, па изазвале судар три возила
Foto: Pixabay

Na autoputu Banjaluka–Gradiška, u Novoj Topoli, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri automobila, a u incidentu su učestvovale i ovce.

Naime, ovce su ispale iz jednog automobila, nakon čega je došlo do sudara sa još dva vozila.

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Više informacija biće poznato nakon uviđaja, piše Provjereno.

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Tagovi :

Ovce

Saobraćajna nezgoda

Nova Topola

udes

sudar

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