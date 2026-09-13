Udes u Novoj Topoli: Ovce ispale iz automobila, pa izazvale sudar tri vozila

Autor:ATV redakcija
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Na autoputu Banjaluka–Gradiška, u Novoj Topoli, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri automobila, a u incidentu su učestvovale i ovce.
Naime, ovce su ispale iz jednog automobila, nakon čega je došlo do sudara sa još dva vozila.
Hronika
Težak sudar na putu Gradiška-Banjaluka: Poginula jedna osoba
Više informacija biće poznato nakon uviđaja, piše Provjereno.
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