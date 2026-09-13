Težak sudar na putu Gradiška-Banjaluka: Poginula jedna osoba

Autor:ATV redakcija
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Gradiščanin A.M. poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se desila u Rovinama kod Gradiške.
Nesreća se dogodila na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Rovine u 01.15.
U nesreći su učestvovali opel kojim je upravljao, A.V. iz Gradiške i mercedes, kojim je upravljao vozač D.M. iz Laktaša.
"Lice A.V. je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je uslijed zadobijenih povreda preminulo" saopštila je PU Gradiška.
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D.M. je zadobio lake tjelesne povrede dok je njegov suvozač, D.D. iz Laktaša, zadobilo teške tjelesne povrede.
Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se, po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.
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