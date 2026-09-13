Težak sudar na putu Gradiška-Banjaluka: Poginula jedna osoba

Gradiščanin A.M. poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se desila u Rovinama kod Gradiške.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Rovine u 01.15.

U nesreći su učestvovali opel kojim je upravljao, A.V. iz Gradiške i mercedes, kojim je upravljao vozač D.M. iz Laktaša.

"Lice A.V. je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je uslijed zadobijenih povreda preminulo" saopštila je PU Gradiška.

Srbija Pucnjava u Zemunu: Ranjen državljanin BiH

D.M. je zadobio lake tjelesne povrede dok je njegov suvozač, D.D. iz Laktaša, zadobilo teške tjelesne povrede.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se, po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.