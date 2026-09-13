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Težak sudar na putu Gradiška-Banjaluka: Poginula jedna osoba

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13.09.2026 10:40

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Gradiščanin A.M. poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se desila u Rovinama kod Gradiške.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Rovine u 01.15.

U nesreći su učestvovali opel kojim je upravljao, A.V. iz Gradiške i mercedes, kojim je upravljao vozač D.M. iz Laktaša.

"Lice A.V. je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je uslijed zadobijenih povreda preminulo" saopštila je PU Gradiška.

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D.M. je zadobio lake tjelesne povrede dok je njegov suvozač, D.D. iz Laktaša, zadobilo teške tjelesne povrede.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se, po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

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Saobraćajna nesreća

Gradiška

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sudar

poginula osoba

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