Muž političarke iz BiH osumnjičen da je medicinsku sestru hvatao za međunožje

Kako se sumnja, on je prošle sedmice u noći sa 6. na 7. septembar napastvovao medicinsku sestru, kojoj je pozlilo tokom radnog vremena.

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"Avaz" piše da je 19-godišnja medicinska sestra, nakon što joj je pozlilo, otišla na pregled kod ljekara Adnana Tajića, a onda je on neprimjereno dodirivao u predjelu međunožja.

Opštinski sud u Bihaću je u utorak izrekao mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja i prema potrebi i djeci. Takođe je izrečena mjera zabrane komunikacije, uznemiravanja i uhođenja. Ipak, zabrinjava to što nije izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti, pa Tajić i dalje može obavljati svoje poslove.

Kako se navodi u rješenju, sve se dešavalo u noćnoj smjeni, a žrtva nasilja je navela da je sve u urednom stanju, ali da se u toku noći žalila uposlenicima na bolove u stomaku, a da bi oko 3 sata, kada se nalazila u prostorijama namijenjenim za prijem pacijenata, u jednom momentu je pozvao dežurni doktor Adnan Tajić i rekao da dođe u njegovu kancelariju na pregled.

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Ona je na to pristala, a on joj je rekao da legne na krevet gdje leže pacijenti, a onda joj je podigao majicu do grudi i počeo da je pregleda. Prvo je dirao po gornjem dijelu stomaka, a onda je prešao na bočnu stranu stomaka.

"Dalje navodi da je u jednom momentu prilikom pregleda Adnan Tajić svoju lijevu ruku gurnuo ispod njenih hlača i donjeg veša i počeo da dira njenu lijevu preponu, te da je onda stiskao prvo lijevu preponu svojom rukom, a nakon toga je prešao preko njenog intimnog područja i prešao na njenu desnu preponu i takođe počeo stiskati. Kada je prelazio rukom preko njenog intimnog područja sa jedne na drugu preponu, kratko je zaustavio ruku na njenom intimnom području", piše u pojašnjenju rješenja.

Navodi se da je tada pozvan jedan medicinski radnik, nakon čega je Tajić obustavio pregled.

Nakon toga je pozvan jedan medicinski radnik da očisti sobe, što je normalna praksa za njen posao, a onda je u sobu koju je čistila ponovo ušao Tajić i pitao je šta radi. Nakon toga je ponovo pozvao u njegovu prostoriju da je opet pregleda.

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Nakon što je legla na krevet, doktor Tajić je, piše dalje pomenuti portal, navukao zavjesu koji se nalazi uz krevet.

Dodaje se da je Tajić ponovo počeo dodirivati gornji dio stomaka, a nakon nekog vremena ruke spuštati prema njenom intimnom području i dodirivati ga prstima. Ona mu je navodno rekla da nema potrebe za takvim pregledom, jer je tu ne boli.

Nakon toga joj je, tvrdi se dalje, rekao da se okrene na leđa, a onda je počeo dodirivati preko hlača i donjeg veša po zadnjici.

Prema prijavi, doktor je djevojci tada rekao da stane na noge i da pokuša dohvatiti nožne prste, a kada nije mogla, rekao joj je da prednjim dijelom tijela se nagne na krevet i da stavi ruke na krevet, da bi lakše ispravila kičmu. Tada je navodno počeo dodirivati po leđima, nakon čega se ona požalila na bolove. Tajić je jednom rukom uhvatio za kuk, a drugu ponovo zavukao ispod hlača i donjeg veša i dodirivao po međunožju.

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Navodno je, kada je čuo da neko ide, završio pregled, a žrtva nasilja je prijavila sve nadređenima.

Policiji je sutradan slučaj prijavio direktor Doma zdravlja Ademir Jusufagić, a na lice mjesta je izašla policija. Doktor Tajić je kasnije sve negirao. Policija je o ovom slučaju obavijestila Tužilaštvo USK, koje je ovo djelo okvalifikovao kao "Bludne radnje".

Istraga u ovom slučaju je u toku i objava ne prejudicira krivicu osumnjičenog.