Za ova 4 horoskopska znaka od danas sve kreće nabolje

Ono što im dolazi neće očekivati tako brzo – dobre vijesti, nove prilike i osjećaj da se jedan težak period konačno završava. Od danas počinje njihovo vrijeme.

Škorpija: Novac koji ste otpisali vraća se na sto

Planete su se namjestile baš u vašu korist. Već danas, u subotu popodne, otvaraju se vrata sreće, pa stiže poziv ili poruka kakvu odavno niste očekivali, a tiče se novca koji ste smatrali zauvijek izgubljenim. Ipak, poslušajte jedan savjet: ne trošite sve od‌jednom. Ostavite taj priliv sa strane bar do kraja septembra i pustite da se prašina slegne. Vaš mir vam sada vrijedi više nego bilo kakva brzopletost.

Vaga: Ćutanje u porodici konačno puca

Iza vas su dugačke ned‌jelje u kojima ste gutali knedle i osjećali se neshvaćeno, a onda će vam jedan član porodice prvi ispružiti ruku. Najvjerovatnije u ned‌jelju, za zajedničkim ručkom, kada budete najmanje spremni. Odigrajte pametno kada dođe taj čas i ostavite stare priče o tome ko je šta rekao i ko je kriv. Samo slušajte. Ova ned‌jelja vam vraća osjećaj pripadnosti koji ste negd‌je usput izgubili, a da to niste ni primijetili.

Bik: Posao koji ste prerasli pušta vas dalje

Strpljenja vam nikad nije manjkalo, ali tek sada počinje opipljivo da se isplati. Već sutra vam se otvara neočekivana prilika za poslovni potez koji planirate još od ranog proljeća. Nemojte je odbiti zbog navike da svaku odluku okrenete pet puta u glavi. Trenutna konstelacija vam poručuje da je teren čist i da je vrijeme da izgovorite jedno odlučno DA.

Rak: Srce više ne mora da se krije

Predugo ste glumili ravnodušnost i nosili masku hladnoće, dok je u vama sve ključalo. Tokom vikenda pred vama jedna osoba će vam reći riječi koje čekate mjesecima, ili ćete vi skupiti hrabrost i prvi otvoriti karte. Ne prevrćite svaku izgovorenu rečenicu na deset strana. Ovoga puta vas osjećaj vodi tačno tamo gd‌je treba da budete. Novi smisao za Raka kreće od jednog iskrenog razgovora.

Zašto se vrata sreće za 4 znaka otvaraju baš sada?

Škorpija, Vaga, Bik i Rak dugo su imali osjećaj da se bore bez pravog rezultata. Od danas se ta energija mijenja. Pred njima se otvaraju nove prilike, važni razgovori i vijesti koje mogu pokrenuti događaje u potpuno drugom smjeru.

Scena ''Abortirala sam, bila sam trudna s Tomom'': Lepa Lukić šokirala

Ne znači da svi problemi nestaju preko noći. Ono što se mijenja jeste njihov pogled na situaciju – ponovo dobijaju snagu da presjeku ono što ih je kočilo i naprave korak koji su dugo odlagali. Jedna odluka, jedan razgovor ili jedna prilika mogu biti dovoljni da pokrenu veliki preokret. Poslije svega što su prošli, ova četiri znaka konačno ulaze u period u kojem se stvari okreću u njihovu korist.

Zlatno pravilo za dane koji dolaze

Astrološka vrata sreće otvaraju se samo onima koji su spremni da kroče kroz njih, a ne onima koji sjede i čekaju da ih neko drugi progura. Trud nagomilan prethodnih mjeseci konačno počinje da se vraća, a ono što je dugo stajalo na čekanju polako dolazi na svoje mjesto. Poslije svih borbi i neizvjesnosti, stiže osjećaj da ponovo možete slobodno da dišete i da sami držite konce svog života u rukama, prenosi Krstarica.

Napomena: Horoskop je zasnovan na astrološkim tumačenjima trenutnih položaja Sunca, Mjeseca i planeta. Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja i služi prvenstveno za zabavu i ličnu refleksiju.