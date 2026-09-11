Donosi nesreću: Ovaj poklon nikako ne držite u svojoj kući

Poklon koji donosi nesreću možda već imate u svom domu, a da toga niste ni svjesni.

Prema starim vjerovanjima, pojedini predmeti koje dobijemo na poklon ne treba dugo čuvati jer se smatra da u kuću mogu donijeti svađe, finansijske probleme i nemir.

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Iako je riječ o narodnom vjerovanju, mnogi i danas dobro paze šta poklanjaju i šta unose u svoj dom. Jedan poklon posebno prati neobična priča.

Svaki poklon nosi nešto od osobe koja ga daje

Prema starim vjerovanjima, nije svejedno šta unosimo u svoj dom i od koga prihvatamo poklone. Vjeruje se da predmet može da "ponese" dio energije osobe koja ga je dala, pa se zato posebno obraća pažnja na poklone od ljudi čije namjere nisu iskrene.

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Najviše se zazire od poklona osobe koja vam zavidi ili vam ne želi dobro. Vjeruje se da takav predmet može da unese nemir u kuću, izazove svađe, probleme s novcem, pa čak i naruši odnose među ukućanima.

Ako vam poklon odmah nije "legao", obratite pažnju

Nekada nije stvar u samom predmetu, već u osjećaju koji imate kada ga primite. Ako vam je od prvog trenutka neprijatan, neobičan ili jednostavno ne želite da ga držite u kući, stara vjerovanja kažu da taj osjećaj ne treba ignorisati.

Posebno se vjeruje da ljudi koji vam zavide mogu pokloniti nešto što naizgled djeluje sasvim lijepo i bezazleno. Ipak, prema narodnom vjerovanju, nije važna vrijednost poklona, već namjera osobe koja ga daje.

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Zato skupa vaza, slika ili ukras ne moraju biti "dobar" poklon samo zato što vrijede mnogo. Ako vam osoba koja ih poklanja ne želi dobro, vjeruje se da ni sam predmet neće donijeti ništa lijepo.

Kako da prepoznate poklon koji donosi nesreću?

Najvažniji je osjećaj koji imate prema njemu. Ako vam svaki put kada ga pogledate nije prijatno ili vas podsjeća na osobu od koje ste ga dobili, ne morate ga čuvati samo zato što je poklon.

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Prema nekim starim vjerovanjima, takve predmete najbolje je iznijeti iz kuće i ne prosljeđivati ih dalje.

Neki čak vjeruju da ih treba uništiti kako se "loša energija" ne bi prenijela na nekog drugog, prenosi "Krstarica".