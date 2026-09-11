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Mlad Mjesec u D‌jevici donosi velike promjene: Za mnoge počinje novo poglavlje

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11.09.2026 11:29

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Млад Мјесец у Д‌јевици доноси велике промјене: За многе почиње ново поглавље
Foto: Pexels

Stigao je Mlad Mjesec u D‌jevici i donio snažnu kosmičku energiju koja bi mogla označiti svojevrsnu prekretnicu.

Ovaj Mlad Mjesec povezan je s Marsom u Raku, što prema astrologiji spaja emocije, intuiciju i odlučnost. Imaćemo više energije za ostvarenje svojih ciljeva, ali mogli bismo postati i takmičarski nastrojeni, čak i prema ljudima s kojima ne želimo da ulazimo u sukobe. Važna lekcija zato je jednostavna: nije svaka pobjeda vrijedna cijene koju za nju plaćamo.

Vrijeme je za akciju, ali bez drame

Dobra je vijest da je ovo odličan trenutak za pokretanje novog projekta, poslovni potez ili preuzimanje inicijative. Mars nam daje energiju potrebnu za akciju, čak i kada emocionalno još nismo potpuno spremni.

S druge strane, komunikacija bi mogla biti izazovna. Potisnute emocije lako se pretvaraju u pasivnu agresiju, a sitne napetosti u veće sukobe. Saturn u retrogradnom hodu kroz Ovna zato nas podsjeća da ne moramo da reagujemo na svaku provokaciju.

Najbolji odgovor ponekad je upravo onaj najmirniji.

Čuvajte svoju energiju

Ovaj period donosi i mogućnost ljubomore, upoređivanja i borbe za kontrolu. Možemo biti osjetljiviji na tuđe uspjehe, ali isto tako moramo paziti da tuđe nesigurnosti ne postanu naš teret. Postavljanje granica i čuvanje lične energije biće važnije nego inače.

Dodatnu težinu daju i drugi planetarni pomaci: Merkur ulazi u Vagu, Venera u Škorpiju, a Uran započinje retrogradni hod u Blizancima, prenosi B92.

Merkur donosi fokus na odnose i komunikaciju, Venera otvara intenzivnije ljubavno razdoblje, dok Uran podstiče preispitivanje načina na koji razmišljamo i donosimo odluke.

Sve u svemu, Mlad Mjesec u D‌jevici idealan je trenutak za novi početak, ali bez nepotrebnog forsiranja.

Fokusirajte se na svoje ciljeve, čuvajte energiju i ne dopustite da vas tuđa drama izbaci iz ravnoteže. Ponekad je dovoljno samo napraviti korak naprijed i pustiti da se ostalo posloži.

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