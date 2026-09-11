"Anđeo smrti" se poslije rata vratio u Evropu, zašto niko nije reagovao?

Švajcarska savezna obavještajna služba u četvrtak je objavila dosije od 200 stranica o ozloglašenom nacističkom ratnom zločincu Jozefu Mengeleu, njemačkom ljekaru poznatom kao "Anđeo smrti" zbog stravičnih medicinskih eksperimenata koje je sprovodio nad zatvorenicima u Aušvicu, piše njemačka novinska agencija dpa.

Tokom Drugog svjetskog rata, Mengele je služio u logoru smrti Aušvic u tadašnjoj nacističkoj okupiranoj Poljskoj, gdje je ubijeno oko 1,1 milion ljudi, od kojih približno milion Jevreja. Postao je ozloglašen po brutalnim medicinskim eksperimentima koje je sprovodio nad zatvorenicima, uključujući i djecu, pod izgovorom naučnih istraživanja.

Nakon rata, Mengele je dobio putnu ispravu Crvenog krsta pod lažnim identitetom, što mu je omogućilo da napusti Evropu. Kao i mnogi bivši nacistički zvaničnici, godinama se skrivao u Latinskoj Americi dok su ga međunarodne vlasti tražile zbog njegovih zločina. Udavio se 1979. godine dok je plivao na obali Brazila.

Jozef Mengele Wikipedia

Dokumenti koje su objavile švajcarske vlasti uključuju materijal dostavljen policiji koji ukazuje na to da se Mengele možda vratio u Švajcarsku nakon što je prvobitno pobjegao iz Njemačke, ili da je planirao da uđe u zemlju pod lažnim imenom, navodi njemačka novinska agencija dpa.

Istoričari koji su pokušavali da utvrde da li je Mengele boravio u Švajcarskoj dok je za njim bila raspisana međunarodna potraga zbog ratnih zločina, a da ga švajcarske vlasti nisu otkrile, godinama su tražili pristup tim dosijeima.

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Švajcarske vlasti su tvrdile da dokumenti, iz bezbjednosnih razloga i radi zaštite osoba čija se imena u njima navode, treba da ostanu zapečaćeni do 2071. godine.

Istoričar Žerar Vetštajn uspješno je osporio ta ograničenja pred Saveznim upravnim sudom, nakon čega su dokumenti objavljeni na internetu. Pojedini dijelovi su zacrnjeni kako bi se zaštitili izvori i lični podaci trećih lica, saopštile su vlasti.

Dosije je sastavila policijska služba Saveznog državnog tužilaštva, prethodnica švajcarskih saveznih obavještajnih službi, a 2001. godine prebačen je u Savezni arhiv.

(Telegraf)