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Zabranjen uvoz 5 tona hrane u BiH: O čemu se radi?

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11.09.2026 08:02

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Камиони на граници
Foto: ATV

Na Graničnom prijelazu Izačić zabranjen je uvoz 5 tona različitih prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, uključujući proizvode od povrća, žitarice, začine i biljno ulje porijeklom iz Italije.

U postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane, utvrđeno je artikli u količini od 5.000 kg nisu propisno deklarisani, zbog čega se ne mogu uvesti niti staviti u promet. Uvoz pošiljke je zabranjen i naređeno je njeno vraćanje pošiljaocu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove podsjetila je uvoznike hrane da proizvodi koji se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati sve zahtjeve utvrđene važećim propisima, uključujući i zahtjeve o informisanju potrošača o hrani.

Uvoznici su dužni osigurati da deklaracije sadrže sve propisane podatke, da budu tačne, jasne, lako uočljive i razumljive potrošaču te usklađene s pratećom dokumentacijom proizvoda, jer pravilno deklarisanje hrane nije samo formalna obaveza – ono potrošaču osigurava informacije potrebne za siguran i informisan izbor proizvoda, a nadležnim organima omogućava sljedivost i efikasan nadzor hrane na tržištu.

Federalne granične inspekcije će prilikom kontrole uvoza nastaviti provjeravati ispunjenost propisanih uslova, a za pošiljke koje ne ispunjavaju zahtjeve bit će poduzete mjere u skladu sa zakonom.

(Agroklub)

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Hrana

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